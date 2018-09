Deutschland, Mitte der fünfziger Jahre. Dr. Heinrich Mückter, Chefchemiker der Grünenthal GmbH, sucht nach einem Schlafmittel, das auch bei Überdosis ungefährlich ist. Mit Experimenten kennt sich Dr. Mückter aus. Die polnische Justiz wirft ihm vor, er habe Fleckfieberversuche an KZ-Häftlingen durchgeführt, doch im Wirtschaftswunderland kräht danach kein Hahn mehr. Schließlich wird Dr. Mückter fündig. Thalidomid heißt der Wirkstoff, aus dem seine Träume sind. Er löst im Organismus jähe Schlafbereitschaft aus und lässt die Laborhamster todmüde vom Rad fallen. Nebenwirkungen: keine. Rasch wird Dr. Mückters Schlummerdroge zum Verkaufsschlager der Firma Grünenthal. Es sei "unschädlich wie Zuckerplätzchen", verspricht die Werbung 1957. "Wahlweise auch mit Himbeergeschmack." Der Name des Wunderschlafmittels: Contergan.

Kein anderes Medikament hat mehr Leid über die Menschen gebracht als diese "Jahrhundert-Entdeckung". Kinder, deren Mütter während der Schwangerschaft Contergan eingenommen hatten, kamen mit extremen Missbildungen zur Welt, ohne Arme, ohne Beine, mit verstümmelten Organen. 12000 Opfer waren es weltweit, davon über 5000 in der Bundesrepublik. Nach Jahren des Taktierens und Verschleppens kam es endlich zum Prozess gegen Angestellte der Pharmafirma. 1970 wurde das Verfahren "wegen geringfügiger Schuld" eingestellt; Grünenthal zahlte 100 Millionen Mark in eine Stiftung. Es sollte endlich Ruhe sein.

Der Skandal enthält reichlich Stoff für einen Spielfilm, und diesen Film gibt es auch, gedreht von Adolf Winkelmann und produziert von der Kölner Firma Zeitsprung im Auftrag des WDR. Er heißt Eine einzige Tablette, doch der Zuschauer wird den Zweiteiler nicht zu sehen bekommen, jedenfalls nicht in seiner ursprünglichen Fassung. Das Landgericht Hamburg hat die Ausstrahlung untersagt und damit eine einstweilige Verfügung auf ganzer Linie bestätigt. Das Kuriose daran: Sowohl Grünenthal wie auch ihr früherer Gegenspieler, der Opferanwalt Karl-Hermann Schulte-Hillen, wehren sich gegen Falschdarstellung, Verdrehung, Herabwürdigung und die Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte. Eine "ausreichende Verfremdung" der Realität sei im Drehbuch von Benedikt Röskau nicht festzustellen. Folgt man dem ellenlangen Sündenregister, dann stimmt an Winkelmanns Film nur der Abspann, wenn überhaupt.

Die Empörung ist groß, das Wort "Zensur" liegt in der Luft. Soll also die Kunstfreiheit geopfert und die Wahrheit über Contergan erneut unterdrückt werden? Wiederholt sich der Skandal der sechziger Jahre, als die Firma Grünenthal mit juristischem Sperrfeuer und einer Kaltschnäuzigkeit, die einem heute noch das Blut in den Adern gefrieren lässt, Kritiker mundtot machen wollte?

So sieht es aus, aber so einfach ist es nicht. Tatsächlich pflegt Adolf Winkelmann einen lässigen Umgang mit Fakten und Fiktionen, und deshalb haben sich seine Kölner Produktionsfirma und der wachhabende WDR ganz unnötig den gegnerischen Anwälten ans Messer geliefert. Sie kündigen ihren Film als "packende Tele-Fiction" an und beteuern im Vorspann, Eine einzige Tablette sei "kein Dokumentarfilm, sondern ein Spielfilm auf der Grundlage eines historischen Stoffes. Die im Film handelnden Personen sind frei erfunden." Wer so einen Beipackzettel dichtet, hat Angst vor Nebenwirkungen. Denn was ist schon "frei erfunden"? Im Film heißt das Medikament Contergan und sein Erfinder Grünenthal aus Stolberg bei Aachen. Die Haupthandlung folgt dem historischen Geschehen; ein Kanzlei-Sozius, einige Neben- sowie eine zart angedeutete Bettgeschichte wurden freizügig hinzuerfunden. Der junge Anwalt Karl-Hermann Schulte-Hillen alias Paul Wegener (Benjamin Sadler), selbst Vater einer contergangeschädigten Tochter (Denise Marko), kämpft als David gegen Goliath – eben gegen jenen Pharmahersteller Grünenthal, der mit einer Armada durchtriebener Anwälte ein Präzedenzurteil verhindern will. Alles wie in der Wirklichkeit. Sogar die Frage, ob hinter dem "Pillendreher aus Aachen" ein großer Waschmittelkonzern stand, der im Interesse der ganzen Industrie den Skandal weißer waschen wollte als weiß, wird von Winkelmann artig gestellt. Der Film endet schließlich in einem Nierentisch-Idyll. Es weihnachtet sehr, und auf einer kleinkarierten Decke liegt sich die Anwaltsfamilie frisch versöhnt in den Armen. Grünenthal zahlt eine Entschädigung. Es schneit, und alles scheint gut.