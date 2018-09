Ich habe beharrlich jede medizinische Hilfe zurückgewiesen und bin entschlossen, der Natur ihren Lauf zu lassen - Medikamente gegen diese Sorte Leiden lassen einen Kranken nur länger dahinvegetieren, schrieb er, als es schon zu Ende ging, im November 1706 in Rotterdam. Trotz alledem habe ich noch an einem Ergänzungsband des Dictionnaire gearbeitet, ich werde aber nicht mehr viel daran machen - ich habe alles satt, was kaum mit Philosophie zu tun hat, und ich weiß, dass gelehrte Menschen mich schon dafür getadelt haben, mich überhaupt mit so einem Dictionnaire beschäftigt und Daten und Namen gesammelt zu haben, die das Publikum kaum interessieren das ist doch mehr eine Aufgabe für Schüler als für Philosophen! Der Mann, der hier, in den Abendstunden seines Lebens, so zweifelnd und fast geringschätzig über das eigene Werk spricht, heißt Pierre Bayle.Aber das Buch, um das es geht, das 3300 Folioseiten zählende, 1697 erschienene Historische und kritische Wörterbuch, ist mitnichten ein bloßes Lexikon, sondern es gehört zu den großen Büchern der europäischen Geschichte.Ja, es sollte zum Grundbuch der Aufklärung werden.Noch die berühmte Enzyklopädie, 1751 in Paris von Denis Diderot, Jean-Baptiste le Rond dAlembert und Louis de Jaucourt begonnen und 1780 vollendet, zehrte davon. Bedeutung und Wirkung des Dictionnaire historique et critique kontrastieren mit dem unspektakulären Leben seines Autors.Zur Welt gekommen war Pierre Bayle als mittleres von drei Kindern am 18. November 1647 im Pyrenäenstädtchen Le Carla (heute, zu Ehren des großen Sohnes, Carla-Bayle).Der Vater, ein calvinistischer Pastor, hatte so wenig Geld, dass die Kinder nur nacheinander die weiterführende Schule in Puylaurens besuchen konnten, wo sie, die zu Hause Okzitanisch sprachen, überhaupt erst richtig Französisch lernten.So kam es, dass Pierre Bayle als 19-jähriger Mann zusammen mit 12-jährigen Buben unterrichtet wurde. Aus unbekannten Gründen floh er im November 1668 von Puylaurens nach Toulouse.Hier wurde er im Jesuiten-Gymnasium aufgenommen und erhielt ein Stipendium - am 16.März 1669 konvertierte er pflichtgemäß zum Katholizismus.Nach dem Schulabschluss im August 1670 aber flüchtete er erneut und kehrte nach nur 18 Monaten zum Calvinismus zurück. Damit gehörte er für die Behörden und für die Kirche zu den Rückfälligen (relaps), denen seit 1663 ein Bußgeld, seit 1665 die Verbannung und seit 1669 die Enteignung drohte.Der Westfälische Frieden hatte 1648 zwar die Religionskriege vorübergehend beendet, aber innerstaatlich ging die Verfolgung oftmals weiter.So waren die Protestanten in Frankreich zunehmend brutaler Diskriminierung ausgesetzt, und nach dem Tod des regierenden Kardinals Mazarin 1661 hatte Ludwig XIV., der Sonnenkönig, die rel igiöse Intoleranz noch verschärft. Bayle flüchtete vorübergehend ins calvinistische Genf, wo er sich von September 1670 bis Juni 1674 als Hauslehrer durchschlug.Ins Heimatland zurückgekehrt, erhielt er, nach Aufenthalten in Rouen und Paris, an der protestantischen Akademie in Sedan einen Lehrstuhl für Philosophie, den er bis zum Juni 1681 innehatte.Zu diesem Zeitpunkt wurde die Akademie geschlossen.In Ludwigs allerkatholischem Frankreich (la France toute catholique) ging man jetzt zur offenen Protestantenjagd über.Die Kirchen brannten, es gab Berufsverbote, und im Sommer 1681 ordnete der königliche Intendant im westfranzösischen Poitou die ersten dragonnades an, das heißt die Zwangseinquartierung von Soldaten in protestantischen Haushalten.Die Familien mussten, solange sie nicht bereit waren zu konvertierten, die religiös aufgehetzte Soldateska beherbergen und verpflegen. Religionen bemächtigen sich des Rechts, zu vernichtenBayle und die anderen Professoren von Sedan verließen endgültig das Land.Im Oktober 1681 traf Bayle in Rotterdam ein - die aufstrebende Hafenstadt im Rheindelta sollte bis zuletzt sein Asyl bleiben. Zunächst lehrte er, für ein kleines Gehalt, an der schola illustris, dem städtischen Gymnasium.Die Stelle hatte ihm Pierre Jurieu vermittelt, ein Kollege aus Sedan.Dieser betrachtete sich als Schutzpatron Bayles wandelte sich aber zehn Jahre später zum schroffen Gegner, als es wegen theologischer und politischer Differenzen zu einem Pamphletkrieg zwischen den beiden Emigranten kam. Von 1682 an erschienen in rascher Folge die ersten Schriften Bayles anonym, obwohl die Niederlande damals das einzige Land waren, in dem faktisch völlige Pressefreiheit herrschte.Im Lettre sur la comète (Gedanken über den Kometen, 1682) nimmt Bayle das Auftauchen eines Himmelskörpers im Dezember 1680 zum Anlass, theologische Spekulationen, die dieses Ereignis zum Vorboten für kommende Naturkatastrophen erklären, als Aberglauben zu entlarven: Es gibt Unglücksfälle ohne Kometen und Kometen ohne Unglücksfälle. Die Schrift erschien ein Jahr später stark erweitert unter dem bewusst nichtssagenden Titel Pensées diverses (Verschiedene Gedanken) und erweckte großes Aufsehen.Bayle entwickelte darin seine Thesen zum Verhältnis von Moral und Religion sowie von Wissen und Glauben, Religion und Politik.Ein gutes Gemeinwesen funktioniere unabhängig von der Religion, ja, so argumentiert er listig, ein Staat auf strikt jesuanischer Glaubensgrundlage sei kaum überlebensfähig, da die weniger friedfertigen Nach barstaaten über diesen herfallen würden. Tatsächlich ging es Bayle um die strikte Trennung von Staat und Religion. Eine Gesellschaft von Ungläubigen, so schockierte er sein Publikum, würde weniger Unordnung stiften als ein von Fanatismus und Ketzerverfolgung geprägter christlicher Staat, der im Namen der Religion Kreuzzüge und andere Freveltaten anstifte.Religionen, wird er später formulieren, bemächtigten sich des Rechts, alle anderen zu vernichten und machten so aus der Welt ein blutiges Theater der Irrungen und des Gemetzels. Unterstützt von zwei Gönnern und dem Buchdrucker Henry Desbordes, gab Bayle vom März 1684 an die Nouvelles de la République des Lettres heraus eine monatliche Rezensionszeitschrift, die bald europaweit bekannt wurde.Sie war nicht nur für die Gelehrtenrepublik gedacht, sondern für alle Damen und Herren, die an Wissenschaft Interesse zeigten.Bayle fordert Meinungsfreiheit und will sie ohne die Erlaubnis jener, die regieren. In Paris hatte man ein Jahr zuvor sein Buch zur Geschichte des Calvinismus öffentlich verbrannt.Das Einsickern seiner Zeitschrift konnten die Behörden nicht verhindern, und Bayle selbst saß in Rotterdam.Deshalb ließen sie im Juni 1685 seinen Bruder Jacob verhaften und steckten ihn in Bordeaux ins Gefängnis, wo er ein halbes Jahr später starb.Jacob Bayle hätte sich nur ein Lippenbekenntnis zum wahren Glauben abringen müssen, danach wäre der Weg ins Exil frei gewesen.Doch wie so viele andere fra nzösische Protestanten war er zu diesem Gewissensverrat nicht bereit gewesen. Just in jenem Jahr, am 17.Oktober 1685, widerrief Ludwig XIV. unter dem Druck der Kirche das Edikt von Nantes, in dem Heinrich IV. 1598 allen protestantischen Untertanen eine gewisse Anerkennung und Duldung keineswegs die Gleichberechtigung gewährt hatte.Jetzt kannte die Verfolgung der Protestanten keine Schranken mehr.Bayle setzte sich zur Wehr.Er rechnete von Rotterdam aus in mehreren Schriften mit dieser Politik ab und erläuterte sein Verständnis von Toleranz und Gewissensfreiheit. Die Position der Kirche war klar.In der Tradition des Augustinus legte sie Lukas 14, 1424 (nötige sie hereinzukommen zum Abendmahl) so aus, dass unter bestimmten Umständen Ungläubige, Ketzer und Heiden mit Zwang zum rechten Glauben bekehrt und mit Gewalt getauft werden durften.Dagegen setzte Bayle nun seine Vorstellung, wonach der Glaube weder auf Dogmen noch auf der Theologie beruhe, sondern auf göttlicher Gnade, auf der in der Bibel offenbarten Religion und dem individuellen Gewissen.Darauf mit Zwang einwirken zu wollen, sei aussichtslos, zumindest könne die Wirkung nicht überprüft werden.Der Zwang sei obendrein gegen Gott gerichtet - denn der Glaube und die Mysterien, die Gott uns offenbart hat, seien Gewissensfragen. Gelegentlich sprach Bayle sogar dem irrenden Gewissen die gleiche Berechtigung zu wie dem wahren.Das allerdings führt, wie der Frankfurter Philosoph Rainer Forst jüngst dargelegt hat, in eine Sackgasse: Wenn das irrende Gewissen mit dem wahren gleichgestellt wird, müsste auch der Fanatiker toleriert werden, der sich bei seinen Schreckenstaten ebenfalls auf sein Gewissen beruft. Drucker Leers wittert ein gutes GeschäftAber das postulierte Vertrauen in das Gewissen war mitnichten Bayles letztes Wort.Der Antidogmatiker, der nichts so sehr verabscheute wie geschlossene philosophische und theologische Systeme, hat sich auch, bei aller Skepsis, zur Vernunft bekannt.Zw ar sagte er ihr einmal nach, sie sei nur destruktiv, doch bediente er sich ihrer virtuos in der Kritik an Aberglaube und Astrologie.An anderer Stelle betonte er sogar, dass das natürliche Licht einer von der Religion unabhängigen, vernünftig beg ründbaren Moral auch den Ungläubigen zugänglich sei.Sie ermögliche die Teilhabe aller am ursprünglichen und allgemeinen Licht einer Vernunft, die nicht ewig und unzugänglich sei wie die göttliche , sondern historischem Wandel und menschlicher Beei nflussung unterliege.Wer glaube, sich als Schutzherr der Wahrheit im Kampf gegen Ketzereien dem Reich Gottes zu nähern, zerstampft alle Regeln der Moral nicht nur christliche Gebote.Denn es gebe ein gewisses Gesetz der Natur, das alle Menschen ohne Regeln und Vorschriften verstehen und das den Unterschied zwischen Gut und Böse festsetzt. Bayle ist weder Atheist noch dogmatischer Calvinist, sondern ein gläubiger Kritiker, der Glauben und Wissen trennt.Er widerspricht dem Absolutheitsanspruch des Glaubens ebenso wie der Hybris des Wissens, alles auch die Offenbarung rational erklären zu können. Wechselseitige Toleranz lässt sich für ihn nur durch einen Prozess begründen, in dem die Gründe dafür und dagegen bis zur letzten Replik ausgetauscht und gewogen werden. Längst hatte er sich zwischen alle Stühle gesetzt.Er zog sich nicht nur, wie die Historikerin Elisabeth Labrousse in ihrer 1963/64 erschienenen großen Bayle-Biografie ausführt, den Hass der Katholiken zu, sondern auch das Misstrauen der orthodoxen Calvinisten um Pierre Jurieu.Sie radikalisierten sich 1688 nach dem Sturz des katholischen Königs von England, JakobII.In dessen Nachfolger, dem aus den Niederlanden stammenden Protestanten Wilhelm III. von Oranien, sahen sie ein Instrument Gottes und bliesen zum Kreuzzug gegen Frankreich. Bayle verachtete solchen religiös unterlegten Fanatismus und warnte vor einer protestantischen Inquisition.Der Hobbes-Leser Bayle verteidigte die absolute Monarchie nicht Ludwig XIV.! mit der historisch begründeten Einsicht, dass nur eine starke und religiös tolerante Monarchie den Religionsfrieden sichern könne.Gerade konservative deutsche Kritiker Bayles haben das verkannt und ihn gern als zersetzend diffamiert. Durch eine Intrige des einstigen Förderers und nunmehrigen Gegners Jurieu verlor Bayle 1693 sein Lehramt.Fortan arbeitete er am Dictionnaire.Der Drucker Reinier Leers, der ein gutes Geschäft witterte, bezahlte ihm ein bescheidenes Gehalt.Bayle dachte zunächst nur an ein Buch, das die Irrtümer anderer Lexika korrigieren sollte. Das erwies sich als undurchführbar.Aus zwei Bänden wurden in der zweiten Auflage 1702 drei, in der dritten, postum erschienenen Auflage 1720 (mit Ergänzungen aus dem Nachlass) sogar vier Foliobände. Das einzige durchgehende Prinzip des Dictionnaire ist der formale Aufbau der 2051 Artikel von Aaron bis Zuylichen, Constantin.Das Schema von kurzer sachlicher Grundinformation, langen kritischen Bemerkungen und bibliografischen Randnoten wird durchgehalten.Der Rest unterlag Bayles Willkür und dem Zufall, welche Bücher ihm gerade zur Verfügung standen.Das Werk enthält fast nur Artikel zu Personen und Städten.Dabei ist keine Systematik zu erkennen, welche Personen oder Städte aufgenommen wurden und welche nicht. Naturwissenschaftliche Artikel fehlen ganz.Die wichtigsten Ausführungen zum Verhältnis von Philosophie und Religion im Allgemeinen und zu Descartes im Besonderen finden sich im Artikel über Takiddin, einen muslimischen Autor.Im Artikel Konstanz geht es zwar auch um die Stadt am Bodensee, vor allem aber um die Kritik an Wundern, die angeblich während einer Belagerung von Konstanz durch die Schweden 1633 geschehen sind.Der Artikel über die Stadt Mâcon schließlich handelt vor allem von reli giöser Toleranz. Dieses kuriose Verfahren ist wohl dem Umstand geschuldet, dass Bayle laufend schrieb vier Bogen, das heißt 32 Seiten pro Woche im Folioformat! und der Drucker laufend druckte.Einzig das Sachregister erlaubt ein Minimum an Orientierung.Oft fügte Bayle ein Stichwort nur ein, um einen Strauß mit einem seiner Kritiker auszufechten.Der Leipziger Schriftsteller Johann Christoph Gottsched, der die Übersetzung des Werkes, die zwischen 1741 und 1744 erschien, herausgab und mit Anmerkungen als Gegengift gegen die baylische Freigeisterei und Zweifelssucht versah, nannte das Wörterbuch nicht ganz zu Unrecht ein vielköpfiges Ungeheuer. Unter dem Stichwort Maria etwa findet man die Königin von Ungarn, die Schwester von Moses und Aaron sowie eine berufene Hure und berühmte Bekehte gleichen Namens aus Ägypten die Mutter Jesu aber fehlt.Der Pastor Vinzenz Paravicini aus Graubünden kriegt fünf Zeilen aus dem einzigen Grund, dass sein Traktat über den man nichts erfährt 1640 auf den Index verbotener Bücher gesetzt wurde.Es gibt weder einen Artikel Jesus noch einen Artikel Papst, aber einen 12 Seiten langen Artikel über die l egendäre Päpstin Johanna, die im 9. Jahrhundert gelebt haben soll. Gerade an diesem Artikel ist Bayles historisch-kritisches Programm gut zu erkennen.Er will das Märchen von der Päpstin widerlegen, indem er alle Quellen auf ihre Stichhaltigkeit überprüft.Er kämpft gegen die Krankheit der Vorurteile und der Parteilichkeit an, aus denen die Legende über Jahrhunderte zusammengestrickt wurde.Bayle will das historische Wissen durch Analyse und Kritik möglichst auf dasselbe Niveau heben, auf dem sich das experimentell überprüfte naturwissenschaftliche Wissen befindet.So widmet er sich den großen ethisch-philosophischen Problemen ebenso wie der Frage, ob Professor Zuerius Boxhornius (1612 bis 1653) wirklich ein wenig hässlich und so gelbbraun gewesen sei, dass man ihn einmal für einen Span ier hielt. Bayles Dictionnaire geht es darum, zu lehren, nicht leichtfertig zu glauben, was gedruckt wird um einen makellos geführten Krieg des Reiches der Wahrheit und der Vernunft gegen Vorurteile und Fälschungen. Nach dem Erscheinen des Wörterbuchs forderte ihn das Konsistorium der protestantischen wallonischen Kirche auf, skandalöse Passagen mit schmutzigen Überlegungen, unziemlichen Fragen und obszönen Zitaten zu ändern.Bayle kam dem eher listig nach und fügte der zweiten Auflage vier Klarstellungen bei, um die Unzufriedenen zufriedenzustellen, wie er maliziös hinzufügte.Die einzige inhaltliche Korrektur nahm er am Artikel David vor, indem er ihn kürzte, aber im Anhang die ungekürzt e Version wieder abdruckte.Die Klarstellungen zeigen, bemerkt dazu der Pariser Historiker Hubert Bost, wie Bayle es vermied, sich einer theologischen Vernunft oder einem doktrinären Zwang zu unterwerfen.denn ich protestiere gegen alles, was man so denkt und was so passiertDer Dictionnaire verlangt von jedem Buch zweierlei: dass die Begriffe darin deutlich sind, und dass es die Erfahrungen zu erklären vermag. Wie weit er mit diesem Satz, der von Kant stammen könnte, seiner Zeit voraus war, zeigt ein Vergleich mit Überlegungen des damals sehr einflussreichen Bischofs und heute noch für sein klassisches Französisch verehrten Predigers Jacques Bénigne Bossuet.Dieser unterschied den Ketzer vom Katholiken.Der Ketzer habe eine Meinung, und das bedeute, seinem eigenen Denken und seinen eigenen Ansichten zu folgen. Der Katholik dagegen ist katholisch, das heißt universell und ohne eigene Ansichten, er folgt ohne Zögern jenen der Kirche. Auch dagegen steht Bayles Credo. Ich bin ein guter Protestant im vollen Sinne des Wortes, schrieb er einmal, denn im Grunde meiner Seele protestiere ich gegen alles, was man so sagt und was so passiert. Zweifellos eine Lebensmaxime, die einsam machen musste.Seine letzten Jahre verbrachte der gesundheitlich angeschlagene Bayle noch zurückgezogener denn zuvor.Der Junggeselle vermied jetzt jeden gesellschaftlichen Umgang.Er widmete sich ganz dem Dictionnaire und vor allem dem Briefwechsel mit Genfer Kollegen, wenn ihn nicht die fortschreitende Tuberkulose zu absoluter Ruhe zwang. Schon 1696, als 49-Jähriger, hatte er sein vorzeitiges Altern betrauert.Ein lukratives Angebot, nach Den Haag zu ziehen, lehnte er ab: Ich halte mich für einen gebrochenen Greis - meine Lebensgeister sind so kraftlos, dass ich nicht verhindern kann, krank zu sein oder wenigstens unpässlich, wenn ich mich nicht mit der Eintönigkeit des Lebens abfinde, die mir schon lange auferlegt ist.Noch keine 60 Jahre alt, starb Pierre Bayle am 28.Dezember 1706 in Rotterdam, der Geburtsstadt des groß en Erasmus, die er nach seiner Flucht aus Frankreich ein Vierteljahrhundert zuvor nicht mehr verlassen hatte. Der Autor ist Publizist und lebt in Frankfurt am MainEine zweibändige Auswahl aus Pierre Bayles Wörterbuch, übersetzt und herausgegeben von Günter Gawlick und Lothar Kreimendahl, ist im Meiner Verlag, Hamburg, erschienen.Der erste Band (720 S.) kostet 68 Euro, der zweite (802 S.) 98 Euro