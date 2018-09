Wenn die Wahrheit, wie eine unvergängliche Fußballweisheit lautet, auf dem Platz liegt, dann ist es um Deutschland nicht gut bestellt.In der Fünfjahreswertung der Europäischen Fußballunion, dem ultimativen Ranking über die wahre (Spiel-)Stärke der einzelnen Nationen, hatte die Bundesrepublik lange einen mittelprächtigen fünften Platz behauptet, ehe sie der vermeintliche Europa-Zwerg Portugal auf Rang sechs abdrängte.Und schon bleckt von unten, nur mickrige 1,627 Durchschnittspunkte entfernt, das hungrige Rumänien die Zähne! Wenn die Nicoles-, Popes- und sonstigen -cus weiter so gut treffen, verliert der deutsche Fußball 2008 einen Startplatz in der Champions League und einen zweistelligen Millionenbetrag, von der Demütigung ganz zu schweigen.Ausgerechnet Rumänien!Noch gehört das Land gar nicht richtig zu Europa dazu, und wenn es nach der Bundeskanzlerin und ihrer Partei ginge, sollte es auch weit über den offiziellen Beitritts-termin am 1.Januar 2007 hinaus so bleiben. Als spürte sie bereits den Atem der Angreifer von Steaua, Dinamo und Rapid Bukarest im Nacken, setzte Angela Merkel vor kurzem zur Blutgrätsche gegen ihren Amtskollegen Triceanu an: Sein Land sei noch nicht vollständig reif für Europa, zu korrupt und kriminell, weshalb sie darüber nachdenke, Schutzklauseln für Einigkeit und Recht und Freiheit in der Mitte Europas zu fordern.Ein klassisches Eigentor der im Sommer zum Fußball Bekehrten: Mit solcher Herablassung haben schon viele vermeintlich große Mannschaften den Ehrgeiz der Kleinen derart angestachelt, dass sie am Ende von ihnen überrannt wurden.