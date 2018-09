Sie hatte eine Mission zu erfüllen, daran glaubte sie. Und weil ihr missionarischer Eifer mit den Jahren auch aggressive Züge annahm, verkrachte sie sich immer mal wieder mit ihrem Publikum, das sie verehrte und der Musik wegen in den Club oder in den Konzertsaal kam – und gewiss nicht, um die Ansichten einer zuweilen clownesken, zuweilen tragischen, fast immer störrischen Diva zu ertragen. In schlimmen Phasen soll sie in Nerzmantel und Turnschuhen die Bühne betreten und dabei Tragetaschen aus Plastik geschwenkt haben, um plötzlich mittendrin das Konzert zu beenden, weil ein Zuhörer hustete. Sie brauchte ihre Fans, aber sie verachtete sie zugleich und spöttelte, dass sie "mit stumpfsinnigen, blöden Melodien" zufrieden seien. Und dann, im nächsten Moment, betörte sie alle wieder mit ihren eleganten und rhythmischen Kompositionen, verzauberte mit ihrer Stimme, die sie selber als "reines Instrument" achtete. "Die Stimme birgt Noten in sich, über die kein anderes Instrument verfügt", sagte sie, "es ist, als lägen sie zwischen den Tasten des Klaviers – aber man findet sie nicht."

Die Musik war ihre Begleiterin, von Kindesbeinen an. Denn obwohl sie als sechstes von acht Kindern in einer Geschwisterschar mitlief, erkannten die Eltern früh ihr Talent. Der Vater spielte Gitarre, Mundharmonika und leitete den Kirchenchor; die Mutter, eine Predigerin, saß an der Orgel und sang. Immerhin beschloss die Kirchengemeinde, dass das Mädchen zu fördern sei, und sammelte Spenden für eine klassische Ausbildung bei einer privaten Klavierlehrerin. Mit sechs Jahren wurde sie offiziell Pianistin der Gemeinde, mit acht gab sie ihr Solodebüt. Der Traum von einer Karriere als Starpianistin sollte sich dennoch nicht erfüllen – sie wurde bei der Musikhochschule abgelehnt.

Aber es gab ja auch andere Wege ins Business. Mit Anfang 20 spielte sie in verrauchten Nachtbars und legte sich einen Künstlernamen zu. Sie wollte vermeiden, dass die fromme Mutter erfuhr, dass ihr Liebling an "sündigen Orten" spielte, noch dazu "Teufelsmusik". Ihr erstes Konzert, hat sie später erzählt, gab sie in einer Bar im Souterrain unter einem aufgespannten Regenschirm – der schützte sie und ihr Instrument vor dem Wasser, das aus einer Klimaanlage tropfte.

In den folgenden Jahren gelang ihr der Aufstieg in die Konzertsäle. Glücklich wurde sie dabei nicht: Immer wieder verfluchte sie das Business, vor allem die Einsamkeit der Nächte auf Tournee. Und sie fing an, die Manager zu hassen, die ihr Knebelverträge aufgedrängt hatten und den Gewinn in die eigene Tasche schaufelten. Auch die eine oder andere Liebe schützte sie nicht davor, ausgenutzt zu werden. Zunehmend fühlte sie sich gedemütigt, wegen ihrer Herkunft, als Frau, als Künstlerin, und wie von selbst untermalte der Blues ihre Musik und ihr Leben.

Als ihr politisches Vorbild einem Mord zum Opfer fiel, stand für sie fest: Ohne die Bereitschaft zur Gewalt werde es nie Gleichberechtigung geben. In dieser Zeit wurden ihre Songs kämpferischer, ihre Statements radikaler. Das Publikum folgte ihr nur noch bedingt. Enttäuscht kehrte sie der Bühne den Rücken, um auf Reisen zu gehen: Karibik, Afrika, Europa. Nahe einer Hafenstadt fand sie endlich ihr Domizil. Als sie starb, verband die Welt ihren Namen mit einem kleinen, sympathischen Lied, das erst dreißig Jahren nach seiner Entstehung unerwartet die Charts eroberte.



Wer war’s?

Frauke Döhring

Auflösung aus Nr. 49:

Jean Anthelme Brillat-Savarin (1755–1826). Als Girondin fürchtete er während der Jakobinerherrschaft um sein Leben, flüchtete 1793 nach Lausanne und schließlich nach New York. Seine berühmte "Physiologie des Geschmacks" erschien im Dezember 1825