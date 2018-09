Das war eine Ehrung, die sich die niederländische Regierung besser verkniffen hätte.Zu Beginn dieser Woche zeichnete Verteidigungsminister Henk Kamp in Assen 300 Soldaten des ehemaligen Bataillons Dutchbat III mit Verdienstmedaillen aus.Das Bataillon war an dem UN-Einsatz in Bosnien-Herzegowina beteiligt und hatte in den Jahren 1994/95 die Aufgabe, die bedrohte Bevölkerung der UN-Schutzzone von Srebrenica vor serbischen Belagerern zu beschützen.Die traurige Bilanz ist bekannt: In Srebrenica kam es zur Ermordung, Vertreibung und Vergewaltigung von Tausenden.Die Gesellschaft für bedrohte Völker reagierte auf diese Auszeichnung mit einem offenen Brief an die niederländische Regierung.Darin wird Richtiges festgehalten: Die niederländischen Tru ppen haben die Menschen von Srebrenica nicht geschützt.Sie haben versagt, wie die UN insgesamt.Das Dutchbat III trägt Mitverantwortung für diese Tragödie.