DIEZEIT: Frau Albaz, Sie sind Journalistin und Autorin des Buchs Geheimimperium KGB.Totengräber der Sowjetunion, einer Geschichte des russischen Geheimdiensts KGB.Glauben Sie, dass dessen Nachfolgeorganisation FSB für den Mord an dem ehemaligen Agenten Alexander Litwinenko in London verantwortlich ist? Jewgenija Albaz: Entweder wurde Litwinenko vom Geheimdienst auf Befehl des russischen Präsidenten ermordet Wladimir Putin hat dank eines neuen Gesetzes das Recht, Operationen gegen Terroristen auch außerhalb Russlands zu befehlen, und eine Definition für Terroristen gibt es nicht.Oder Putin wusste nicht, dass Agenten der russischen Geheimdienste diese Operation durchführen, um den Überläufer Litwinenko zu bestrafen.Litwinenko ist zwar nie als Verräter verurteilt worden, aber für Ex-KGB-Leute w ar er einer.Im KGB herrschte das Prinzip: Jeder potenzielle Verräter muss wissen, dass er überall gefunden und vernichtet wird.Allerdings sind nach 1991 mindestens 38 sowjetische Agenten in den Westen gegangen.Sie leben noch. ZEIT: An welche Möglichkeit glauben Sie? Albaz: Schwer zu sagen. ZEIT: Trauen Sie dem FSB willkürliche Morde zu? Albaz: Die russischen Geheimdienste arbeiten vollkommen unkontrolliert.Vor zwei Jahren wurde der frühere kommissarische Präsident Tschetscheniens, Selimchan Jandarbijew, von Agenten des Militärgeheimdienstes GRU in Qatar ermordet.Das Prinzip der gewalttätigen Abrechnung ohne Gerichtsbeschluss gilt also wieder.Der russische Verteidigungsminister Sergej Iwanow begrüßte die russischen Agenten, als diese voriges Jahr aus Qatar zurückkehrten, wo sie zu Gefängnisstrafen verurteilt worden waren .Da muss keiner mehr fragen, wer den Mordauftrag gegeben hat.Die russische Führung verkündete damals, es habe kein Motiv gegeben, Jandarbijew zu beseitigen.Heute sagt Verteidigungsminister Iwanow dasselbe im Fall Litwinenko. ZEIT: Wie unterscheidet sich der FSB von seinem Vorgänger aus der Zeit des Kalten Kriegs? Albaz: Eine Reform des KGB hat nie stattgefunden.Das war der schlimmste Fehler des früheren Präsidenten Boris Jelzin.Das KGB schützte den sowjetischen Staat.Persönliche Interessen spielten bei den einfachen KGB-Leuten keine Rolle.Zwar war der Geheimdienst schon in Sowjetzeiten nur schwer kontrollierbar.Aber damals gab es eine politische Macht, vor der das KGB Angst hatte.Das Politbüro versuchte, die Tätigkeit des KGB vor allem im Ausland zu beeinflussen. Heute ist die Lage schlimmer.Die Geheimdienstler sind als Putins Gefolgsleute selbst an der Macht, und viele von ihnen verfolgen eigene Geschäftsinteressen. ZEIT: Der FSB ist also eine Gefahr für Russland und die Welt? Albaz: Wir sehen heute, dass die Zeitbombe, so der russische Titel meines Buchs, tatsächlich explodiert.Es ist unmöglich, ein totalitäres Regime zu zerstören, ohne seine politische Polizei zu vernichten.Die Auflösung der Stasi in Deutschland und der Geheimdienste in allen osteuropäischen Ländern war extrem wichtig.Das ist in Russland nie passiert.Der letzte Satz meines Buches lautet: Das KGB kommt sicher wieder an die Macht. ZEIT: Sie moderieren beim Radiosender Echo Moskwy eine politische Talkshow.Er gehört zu den wenigen Medien, in denen Kritik an der Regierung geübt wird.Warum können Sie frei arbeiten? Albaz: Vielleicht wurde Echo Moskwy noch nicht geschlossen, weil selbst die Mächtigen nicht ohne verlässliche Information leben können. Unser Sender ist im Grunde die einzige öffentliche und unabhängige Informationsquelle für den Kreml. ZEIT: Im Oktober ist die kritische Journalistin Anna Politkowskaja auf der Straße erschossen worden.Werden Sie auch bedroht? Albaz: Es ist schwierig, die Gefahr einzuschätzen.Es gibt eine Website von Skinheads, auf der eine Abschussliste der Staatsfeinde veröffentlicht ist.Dort stehen Fotos von mir und meine private Adresse.Auf einer anderen Liste findet sich neben Politkowskajas Namen auch meiner.Politkowskaja, die ich sehr gut kannte, sagte mir im August, dass sie nicht in ihrem Bett sterben werde.Sie wusste, dass man sie jagte. ZEIT: Trinken Sie nach der Vergiftung Litwinenkos noch ruhig den Tee, der Ihnen angeboten wird? Albaz: Man hat mir schon geraten, nicht mehr in Restaurants zu gehen, sondern nur zu Hause zu essen.Wer Angst hat, sollte das Land verlassen.Ich habe die Entscheidung getroffen, in Russland zu bleiben und als Dozentin und Journalistin zu arbeiten, ich will normal leben. Ich bin 48 Jahre alt.Ich will nicht in den Ruhestand gehen. ZEIT: Was wird die Zukunft für Russland bringen? Albaz: Alle autoritären Regime explodieren irgendwann von innen.Wir beobachten bereits den Zerfall des Regimes in Russland.Die Morde an der Journalistin Anna Politkowskaja und an Litwinenko sind seine Folgen. Das Gespräch führte Johannes Voswinkel