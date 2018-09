Inhalt Seite 1 — Der Kastenwagen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eigentlich hätte alles ganz gut gepasst. Besuch hatte sich angekündigt, und vor der Türe stand dieses große Auto, das fast überall große Fenster hat, sogar im Dach. Eine Art Papamobil, dachte ich, ideal für eine Großstadtsafari: links der Hafen, rechts der Michel und oben die Möwen. "Roomster heißt das Modell", hatte ich am Telefon geprahlt, "der ist riesig. Da packen wir alle rein, und dann zeige ich euch Hamburg."

Die Geburt des Roomster muss etwa so abgelaufen sein: Erst haben die Ingenieure von Škoda einen Kombi aufgeblasen, dann haben sich die Marketingfachleute dazu den Slogan "Mehr Raum für Spontaneität" ausgedacht. Nur habe ich offenbar die falsche Spontaneität.

Denn der Roomster ist zwar lang und hoch. Aber auf den Rücksitzen haben auch nur drei Personen Platz. So viele würden zur Not auch in einen Punto passen. Noch bevor wir überhaupt gestartet sind, haben wir also ein Problem: Meine Gäste müssen sich abwechselnd gegenseitig auf den Schoß nehmen, wenn wir niemanden in den Kofferraum verbannen wollen.

So kommt auf den hinteren Plätzen nicht ganz die Atmosphäre auf, die Škoda mit dem Ausdruck "Living Room" für den Fahrgastraum verspricht. Ein Wohnzimmer wird erst daraus, wenn hinten nur zwei mitfahren, den mittleren Sitz nach vorne klappen und ihre Longdrink-Gläser in die Vertiefungen in der Rückenlehne stellen, sodass die Eiswürfel in jeder Kurve leise klirren. Wenn dazu dann noch der Sternenhimmel über dem Panoramadach leuchtete, könnte es fast gemütlich werden.

Meine genügsamen Besucher brauchen keine Sterne. Sie legen die Köpfe in den Nacken und bewundern den Hamburger Regen von unten. So gut ihre Aussicht im "Living Room" ist, so schlecht sehe ich vorne im "Driving Room". Seit langem hege ich den Verdacht, dass es sich bei Autoingenieuren um eher kleine Männer handelt, die sich durch ihre Konstruktionen an allen rächen, die größer sind als 1,75 Meter: Mit dem Kopf unter dem Dach hat man gute Sicht in die Sonnenblenden oder auf den Rückspiegel. Um an der Kreuzung einen Blick auf die Ampel zu erhaschen, muss ich mich vorne übers Lenkrad beugen und nach oben schielen. Während ich in dieser wenig eleganten Pose verharre, brausen links und rechts von mir die Sportwagenfahrer mit Little-Man-Syndrom davon.

Immerhin erregt der Roomster mit seinem zurückhaltenden Design einige Aufmerksamkeit. Nicht wegen des Cappuccino-Beige, in dem er lackiert ist; der Farbton, in dem ältere Paare gerne ihre Blousons wählen. Eher hat es damit zu tun, dass das Motto "Mehr Raum für Spontaneität" konsequent durchgehalten wird. Sogar das Navigationsgerät von ViaMichelin scheint sich daran zu halten. In der Innenstadt sagt die blecherne Stimme gerne erst drei Meter vor der Kreuzung, wo es langgehen soll. Die daraus folgenden harschen Abbiegemanöver wer- den von den Fahrzeuglenkern hinter mir in Blink-, Hup- und Zeichensprache rege kommentiert. Nicht jeder kommt mit den spontanen Roomster-Fahrern klar.