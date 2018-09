Vor acht Jahren (ZEIT Nr. 47/98) schrieb der Schauspieler und Regisseur Dietmar Schönherr in unserem Vorgänger-Ressort Modernes Leben über Nicaragua, nachdem der Hurrikan Mitch 1998 weite Teile des Landes verwüstet hatte: Die Leute schlafen mit ihren Kindern in Erdlöchern, mit Bananenblättern notdürftig zugedeckt. ZEIT-Leser spendeten seinerzeit für seine Hilfsorganisation Pan Y Arte 700000 Mark, mit denen Schönherr in Nicaragua ein Dorf gründete, das 1300 Menschen ein neues Heim in windfesten und erdbebensicheren Häusern aus Stein gab die Bewohner nannten es: Los Angeles.

Mittlerweile sind die Schäden des Sturms beseitigt, und Los Angeles hat sich zu einer florierenden Kleinstadt entwickelt, deren Bewohner Bienenhonig und Papier aus Palmenfasern verkaufen. Es gibt Wasserleitungen, eine Schule, ein Krankenhaus, und gerade wurden 80 Hektar Land dazugekauft, auf denen die Bewohner fortan Feldfrüchte anbauen, um damit zu handeln und sich selbst zu ernähren. Das alles berichtet Dietmar Schönherr, 80, in einem Brief an diese Zeitung, in dem er allen Spendern dankt.

Nicaragua sei immer noch arm, sagt Schönherr, genauer: das zweitärmste Land der Erde, und sein Dorf sei lediglich der sprichwörtliche Tropfen auf den heißen Stein. Deshalb würde er sich auch dieses Jahr freuen, wenn ZEIT-Leser seine Arbeit unterstützen würden: Pan y Arte, Spendenkonto 3636, Bank für Sozialwirtschaft Köln, BLZ 37020500.