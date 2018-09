Eine gute Nacht wünscht der müde Wärter den Tieren im Zoo, eine gute Nacht, lieber Löwe, eine gute Nacht, lieber Elefant und Giraffe und Gürteltier und Hyäne. Leider entgeht Joe, dem Wärter, wie der Gute-Nacht-Gorilla ihm die Schlüssel klaut und Löwe um Elefant um Giraffe hinterm Rücken des Herrchens Tür um Tür um Tür öffnet. Also trottet die Karawane friedlich hinter dem Wärter raus aus dem Zoo, rein ins Haus und ins gemütliche Schlafzimmer zur verdienten Ruhe. Alle da, alle müde, alle schlafen ein. Doch als die Frau des Wärters ihrem einzigen Schatz eine gute Nacht wünscht, antwortet es vielstimmig aus dem Dunkel: Gutenacht-gutenacht-gutenacht…

Der Entsetzensschrei bleibt aus. Zwei tiefschwarze Doppelseiten mit einem einzigen erstaunten weißen Augenpaar genügen, um jedem Kind zu zeigen, dass Donnerwetter und nächtliches Geschimpfe sinnlos sind. Leise steht sie auf, nimmt die Taschenlampe ihres Mannes und führt den Zoo zurück in die Käfige. Dort, wo er hingehört, wo es allerdings nur halb so kuschelig wie im Schlafzimmer ist.

Es ist ein paradiesischer Lebenszustand, in den uns die Amerikanerin Peggy Rathmann mit ihrem wunderbaren Pappbilderbuch entführt. Die wilden Tiere sind nicht gefährlich, sondern zahm. Der hintergangene Wärter nicht tumb, sondern stoisch gelassen. Die nächtens gestörte Ehefrau nicht zänkisch, sondern abgeklärt. Das zu erzählen braucht kaum Worte, nur einen freundlichen Gutenachtgruß, den die Tiere gut erzogen und höflich erwidern. Paradiesisch ist Rathmanns Bilderbuchleben auch, weil die Idylle ohne Verniedlichung auskommt, weil Wärter und Frau so selbstverständlich glücklich sind in ihrem altmodischen Häuschen samt Ahnengalerie und gedrechseltem Bettpfosten. Und so unaufgeregt sind auch die bunt gemalten Pappseiten dieses kleinformatigen Buches, dick und stabil – also vor allem in kleinen Händen lange haltbar. Da sich der Gorilla noch nicht geschlagen gibt und dem Leser verschwörerische Zeichen macht, darf zudem vermutet werden, dass morgen Abend… Hella Kemper