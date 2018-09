Manche verschollen geglaubten Schätze warten nur auf ihre Entdeckung. Das meint auch der italienische Kulturminister Francesco Rutelli und lässt jetzt im Palazzo Vecchio in Florenz suchen. Dort, so vermuten einige Experten, versteckt sich in einem Saal ein Meisterwerk von Leonardo da Vinci: das unvollendete Fresko der Schlacht von Anghiari, an dem er im Juni 1505 zu arbeiten begann. Der Künstler und Biograf Giorgio Vasari war in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts mit der Neudekoration des Saals beauftragt worden und hatte ein eigenes Schlachtengemälde auf die Da-Vinci-Wand gemalt. Bisher nahm man an, dass Vasari das Leonardo-Fragment dabei zerstört habe. Doch der Kunstforscher Maurizio Seracini traut ihm das nicht zu: Vasari habe das Fresko des von ihm bewunderten Leonardo gerettet, indem er eine zweite Wand davor setzte. Seracini will mithilfe von Röntgen- und Radar-Scannern einen geheimen Hohlraum hinter dem Vasari-Gemälde ausgemacht haben. Er hat auf dem Vasari-Bild eine versteckte Botschaft entdeckt: Ein Soldat trägt eine Fahne, auf der "cerca, trova" steht, was in etwa heißt: "Wer suchet, der findet." Nun darf Seracini im Auftrag Rutellis eineinhalb Jahre lang suchen. Er darf den Vasari dabei aber nicht beschädigen. Denn vielleicht befindet sich in dem mysteriösen Hohlraum doch nur eins: abgestandene Luft.