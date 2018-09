Wer im Augarten spazieren geht, der erfährt mitunter eine kleine kulturelle Bereicherung. Zum Beispiel dann, wenn ein Traktor vorbeifährt, aus dem Rossini-Arien schmettern. Der singende Gärtner vom Bundesgartenamt ist eine lokale Legende, angeblich ein Kriegsflüchtling und ehemals Sänger an der Oper von Sarajevo. Verifiziert hat die Fama noch niemand, wahrscheinlich aus Angst, sie zu zerstören. Mittags zwischen elf und eins kommt manchmal noch Schubert dazu, in Form ätherischer Knabenstimmen – allerdings nur, wenn es warm genug ist und der Kapellmeister gestattet, bei der Chorprobe die Fenster zum Garten zu öffnen.

Es ist was los im Wiener Augarten; in diesen Wochen noch mehr als sonst. Zwischen den akkurat getrimmten Hecken der barocken Gartenanlagen im zweiten Wiener Gemeindebezirk gibt es Streit und Hader, rumort es im Gebüsch. Im Mittelpunkt steht dabei eine Institution, die sich auf der Liste österreichischer Imageträger gleich hinter Lipizzanern und Mozartkugeln einreiht: die Wiener Sängerknaben.

Mitten im Augarten sind die Sängerknaben nämlich daheim. Sie haben ein Palais, einen Sportplatz und eine Schwimmhalle, dazwischen viel Grün und rundherum einen Zaun. Es ist ein ruhiges, respektheischendes Gelände im Eigentum des Staates, das Zuhause von 102 Internatszöglingen und gleichzeitig Sitz eines Wirtschaftsunternehmens. Der Verein Wiener Sängerknaben bildet die Buben in den blauen Matrosenanzügen aus und schickt sie um die Welt. Ihr Werbewert ist enorm. Etwa 300 Auftritte absolvieren die vier Chöre im Jahr, sie singen Kinderopern, Konzerte, Weihnachtslieder und jeden Sonntag die Messe in der Hofburgkapelle. Direktor Eugen Jesser, der im Palais inmitten von Stilmöbeln residiert, nennt sie "meine Buben". Die seien "beinahe an der Grenze ihrer Belastbarkeit" angelangt.

Was den Sängerknaben das Leben und das Geldverdienen erleichtern könnte, wäre ein Konzertsaal in unmittelbarer Nähe. Der soll jetzt gebaut werden. "Konzertkristall" heißt er auf den Bauplänen. Kostenschätzung für das Auditorium mit 430 Plätzen: zehn Millionen Euro. Finanziert werden soll der Bau zur Gänze von einem privaten Mäzen und seiner Stiftung: Peter Pühringer, in Österreich geborener und in der DDR aufgewachsener Geschäftsmann und Fondsmanager, hat in Wien bereits das Palais Coburg gekauft und renoviert. Für den Neubau hat man den südlichen Spitz des Augartens ausgesucht: Dort gibt es eine verwilderte Grünfläche, ebenfalls in Staatsbesitz, die unter anderem deswegen brachliegt, weil sie durch das Sängerknabenareal von dem Rest des öffentlichen Parks abgeschnitten wird. Ein barockes Wirtschaftsgebäude soll abgerissen werden. Geplant ist auch eine Busspur, damit Touristen ein- und aussteigen können. Im Frühjahr, heißt es, werde mit den Bauarbeiten begonnen.

Mehr war nicht nötig, um in der sonst so beschaulichen Nachbarschaft eine kleine Revolte zu zünden. Bürgerinitiativen sammeln Unterschriften, die Grünen warnen vor dem Verkehrskollaps, Anrainer rüsten zur Verteidigung der Grünfläche, der Verein Freunde des Augartens mobilisiert gegen die Zerstückelung und Privatisierung des öffentlichen Raums. Der sozialdemokratische Bezirksvorsteher Gerhard Kubik ist demonstrativ "angefressen" und prophezeit: "Das wird noch eskalieren."

Die distinguierten Herren im Palais wirken verdutzt. Sie verstehen die Wucht der Emotion nicht, die ihnen entgegenschlägt. Sie bringen Philharmoniker, Sänger, Operndirektoren und die Wiener ÖVP in Stellung, um ihr Anliegen öffentlich zu verteidigen. Wer selbst zahlt, kann doch schließlich machen, was er will – oder? Sollte sich das Volk nicht freuen, dass man es mit Hochkultur beehrt? Überhaupt – wer wird denn etwas gegen gewaschene, gekämmte, Mozart singende Kinder haben, zumal in Zeiten, in denen Kids anderswo randalieren?