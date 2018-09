Das Selbstporträt des Künstlers ist des Kunstbetrachters liebstes Kind. Hier kann er Bekanntschaft machen mit Raffael und Rembrandt, Dürer und Dix, Beckmann und Bacon, Rubens und Runge und nun, dem Maler von Angesicht zu Angesicht näher gerückt, auch das Werk anders betrachten. Denkt er. Und wäre erstaunt, zum Beispiel zu hören, dass sich Rembrandts zahlreiche Selbstbildnisse nicht immer der Selbstbespiegelung oder Introspektion verdanken, sondern auch der Ökonomie, denn zum Vorlegen von Proben seiner Porträtkunst war es für Rembrandt kostengünstiger, sich selbst zu malen, als ein Modell zu bestellen. Umgekehrt ist Dürers Zeichnung als Halbakt, auf der er mit dem Finger auf einen krankhaften gelben Fleck am Unterleib hinweist, oder auch seine Selbstdarstellung als Schmerzensmann von souveräner Direktheit. Und natürlich sind die Selbstporträts von Max Beckmann, die sein ganzes Werk durchziehen, ein Teil des großen Welttheaters, in dem der Künstler sich vom Akteur bis hin zum Beobachter in vielen Rollen darstellt, und so auch Teil einer Autobiografie.

Der Künstler bei sich selbst – das ist seit dem Erwachen des Individuums in der Renaissance ein Thema, das unablässige Neugierde provoziert. Zahllose Bücher gibt es darüber, wissenschaftliche und populäre, und auch heute, da dieses Genre durch die reale Selbstinszenierung des Künstlers eine Mutation erfährt, hat das Thema immer noch den besonderen Reiz des legitimen Voyeurismus. Warum also nicht noch eine neue Publikation, besonders wenn sie, das ist bei dem Münchner Hirmer Verlag so üblich, von den fabelhaften Farbabbildungen über Layout und Druck, ein Meisterwerk der Buchkunst ist. Denkt man und gerät bei der Lektüre des Vorworts ins Stocken, wenn nämlich der Autor Omar Calabrese es für nötig hält, zunächst einmal festzustellen, dass die Kunsthistoriker die Sache eigentlich nie in den Griff bekommen haben, und seine eigene Grundthese vorstellt: "Kunst kann auch mit ihren eigenen Mitteln, und nicht nur über die Sprache, wie die Linguisten behaupten, Theorien formulieren." Hier probt der Linguist Calabrese den doppelten Rittberger, aber dass er sich beim falschen Wettbewerb angemeldet hat, wird klar, wenn man wenig später liest: "Der Künstler malt sich selber, aber er tut es in einer Haltung sowie mit Attributen, an denen man ihn erkennen kann und die einen Bezug zu seinem Leben und seiner Tätigkeit haben." Donnerwetter. Eine Binsenwahrheit aber kommt selten allein. Calabrese ist ein Meister von fundamentalen Setzungen wie: "Es ist klar, dass das Dreiviertelbildnis generell ein Mittelding darstellt zwischen den beiden Grundtypen des Frontalbildnisses und der reinen Seitenansicht." Es ist klar, in der Tat. Nicht klar ist allerdings, woher ein Autor, der auf sich auf Seite 124 in die Brust wirft, um die Herkunft des Begriffs Porträt abzuleiten, und dann kurz vor Schluss den linguistischen Terminus Ideolekt als finalen Nebelwerfer einsetzt, sein Selbstvertrauen bezieht. Offensichtlich durch selbstreferenzielle Idolatrie. Was die Bibliografie bestätigt. Hier kommt der Name Calabrese sechsmal vor, wobei auch Aufsätze berücksichtigt sind. Vergeblich hingegen sucht man nach Namen wie Jacob Burckhardt und Wilhelm Waetzoldt, die das Thema Selbstbildnis zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Kunst- und Kulturgeschichte etabliert haben. Aber auch die 1992 publizierten Beiträge eines großen, internationalen Symposiums der Bibliotheca Hertziana in Rom zum Thema "Der Künstler über sich in seinem Werk" oder auch den 2005 von Ulrich Pfisterer oder Valeska von Rosen publizierten Band "Der Künstler als Kunstwerk" hat Calabrese nicht zur Kenntnis genommen.

Um etwas hinter sich zu lassen, muss man es kennen. Die kecke Pose allein reicht nicht, nicht einmal bei Rubens. Was Calabrese gelungen ist, ist das Selbstporträt eines Autors, mit dem eine Wiederbegegnung sich erübrigt. Petra Kipphoff