Wer durch den Bericht blättert, den Hunderte Wissenschaftler für das UN-Klimagremium IPCC in fünfjähriger Arbeit erstellt haben, erlebt manche Irritation. Die dargestellten Widersprüche und Wissenslücken zerschlagen schnell die Hoffnung des Lesers auf eindeutige Erkenntnisse der Wissenschaft über das Klima. Am Ende jedoch ist er beeindruckt davon, was und wie viel Forscher in den vergangenen Jahren über das Treibhaus Erde herausgefunden haben. Und immerhin eine unumstößliche Erkenntnis gibt es: Kohlendioxid (CO 2 ) hält wärmende Sonnenstrahlung in der Atmosphäre zurück. Seit 150 Jahren pusten Autos, Kraftwerke, Heizungen und Fabriken CO 2 in die Luft. Dadurch erhöhte sich der Anteil des Gases in der Atmosphäre um mehr als ein Drittel. Die Temperatur der bodennahen Luft stieg gleichzeitig im weltweiten Durchschnitt um 0,8 Grad.

Wahrscheinlich habe vor allem CO 2 zur Erwärmung beigetragen, sagt der IPCC-Bericht. Daneben scheinen aber auch natürliche Kräfte wie Schwankungen der Sonnenaktivität oder die Veränderung der Bewölkung die Erde aufgeheizt zu haben. Die Sonne könnte gar die Hälfte der Erwärmung im vergangenen Jahrhundert verursacht haben, meinen manche Forscher (Geophysical Research Letters, Band 33, L05708, 2006). Andere Experten kontern, die Sonne habe kaum Einfluss gehabt (Atmospheric Chemistry and Physics, Band 6, Seite 4905, 2006).

Wie stark die Zunahme an CO 2 der Erde einheizt, ist ebenfalls noch immer umstritten. Die Wirkung des Gases – seine sogenannte Klimasensitivität – wurde mit unterschiedlichen Methoden getestet. Ergebnis: Die Luft erwärmt sich um 1,5 bis 4,5 Grad, wenn sich die CO 2 -Menge verdoppelt. Genauer ließ sich der Wert bislang nicht festlegen. Die lautesten Warnungen beruhen vor allem auf der Annahme, dass nach der CO 2 -Zunahme ein weiteres Treibhausgas die Erwärmung verstärkt: Wasserdampf. Die Vermutung liegt nahe, denn wärmere Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen.

Die industrielle Luftverschmutzung bremst die Erwärmung der Erde