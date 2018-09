Inhalt Seite 1 — Comeback der Populisten Seite 2 Auf einer Seite lesen

Abends um sechs beginnt im amerikanischen Fernsehen die Stunde des kleinen Mannes. Bei CNN tritt dann ein älterer Herr auf und präsentiert Geschichten, deren Inhalt er "empörend", "alarmierend", "idiotisch" oder "widerlich" nennt. Es sind Varianten der Erzählung vom fleißigen und ehrlichen amerikanischen Arbeitnehmer, dem es ständig schlechter gehe. Gegen die Kälte des globalisierten Marktes empfiehlt der Moderator der Sendung die Heizkraft des Protektionismus und den Zaun-Bau an Amerikas Südgrenze.

Lou Dobbs heißt der Mann, unverrückbar steht er an der Seite des kleinen Mannes. Oder gibt es jedenfalls vor. Denn sein gepflegter Nadelstreifen-Populismus ist Ergebnis einer Konversion jüngeren Datums. Noch in den neunziger Jahren war Dobbs ein Jubeljunge des Börsen-Booms.

Wie bei seinem deutschen Pendant Gabor Steingart vom Spiegel , der einst die Globalisierung pries und nun als Autor die Zugbrücken des Westens gegen die chinesische Bedrohung hochziehen will, war der Kurswechsel ziemlich abrupt. Dobbs stellte fest, dass die Zahl der E-Mail-Schreiber anschwoll, wenn er berichtete, dass wieder mal Jobs exportiert oder billige Arbeitskräfte illegal importiert würden. Drum legte er nach und erregte sich tüchtig – bis er zum Tribun der bedrängten Mittelschicht aufstieg.

Diese Strategie wäre nicht erfolgreich, wirkte der Empörungsjournalismus nicht wie ein Seismograf, der in der Bevölkerung eine Unterströmung aus Verunsicherung aufnimmt. Denn das Gefühl, benachteiligt und in unsichere Arbeitsverhältnisse geworfen zu werden, gibt es durchaus in Amerika.

Wo die Medien zu profitieren suchen, ist die Politik nicht weit. Die Instrumentalisierung von Mittelschichtsängsten ist in Amerika eine erprobte Wahlkampftaktik. Im Augenblick hat es die Linke nach sechs Jahren konservativer Regierung leichter, diese Ängste für sich zu nutzen. So geschah es im November bei der Kongresswahl. Viele der erfolgreichen Senatskandidaten der Demokraten hatten im Wahlkampf ökonomischen Populismus gepredigt. Sherrod Brown aus Ohio etwa schrieb eigens ein Buch über den "Mythos vom Freihandel", der keineswegs allen Vorteile bringe. Am Abend seiner Wahl zum Senator rief Brown aus: "Heute hat hier in der Mitte Amerikas die Mittelklasse gewonnen!"

Das Argument der Klassenkampfrhetoriker geht etwa so: Die Jahrzehnte zwischen dem Zweiten Weltkrieg und der Ölkrise 1973 brachten steigenden Lebensstandard für alle Bevölkerungsschichten. Seither geht es bergab (siehe Text von Edward Wolff). Das Gegenargument lässt sich freilich ebenso gut begründen. Danach ist der Durchschnittsamerikaner heute reicher als je zuvor. Er profitiert vom Boom der neunziger Jahre sowie von vier Jahren mit mehr als drei Prozent Wachstum und weitgehender Vollbeschäftigung. Im Jahr 2006 wuchs das Einkommen normaler Arbeitnehmer schneller als in irgendeinem Jahr des letzten Vierteljahrhunderts.