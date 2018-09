Inhalt Seite 1 — Steve Wozniak "Der virtuelle Lehrer ist ein lebenslanger Begleiter, ein kluger Berater undbester Freund. Er sieht aus wie Mickymaus oder Bugs Bunny" Seite 2 Seite 3 Auf einer Seite lesen

In meinem Lieblingstraum gibt es einen Hauptdarsteller. Sein Name ist Virtual Teacher, das bedeutet virtueller Lehrer. VT ist ein freundlicher Roboter für Kinder, einer, der unterrichtet und genau weiß, was sie besonders interessiert. Er kennt ihre neuesten Witze und weiß über die TV-Show von gestern Abend Bescheid. Er ist also eine Art bester Freund mit einer guten Portion Humor. Für mich ist Humor eine der wesentlichen Eigenschaften des Menschen. Wenn wir uns also so einen virtuellen Lehrer ausdenken, muss er ein besonders heiterer Geselle sein, sonst wirkt er nicht echt. Es muss eine große Herausforderung für Software-Ingenieure sein, Humor zu programmieren.

Ein virtueller Lehrer verfügt nicht nur über Emotionen, er kann sie auch von unseren Gesichtern ablesen. Er kann sogar unsere Körpersprache und den Tonfall unserer Stimme deuten. Sind wir ängstlich oder frech, fühlen wir uns sicher, oder sind wir besonders vorsichtig? Wenn wir uns anschauen, wie wir uns am Computer verhalten, dann entdecken wir, dass wir immer schon mit ihm gesprochen haben: "Hey was machst du da? Komm schon, geht das nicht schneller" Wir behandeln die Maschine, als ob sie menschliche Eigenschaften hätte.

Warum also nicht gleich von einem virtuellen Lehrer träumen?

Heute stehen Lehrerinnen und Lehrer vor Klassen mit 20 oder mehr Schülern. Die einen sind in Mathe ziemlich gut, haben aber in Sprachen ihre Schwierigkeiten. Manche sind wissbegierig, andere können sich nur schwer konzentrieren. Lernen ist also ein sehr individueller Vorgang.

Doch in der Schule muss jeder mitkommen, keiner darf auf der Strecke bleiben. Deshalb wird die Menge des Stoffs, die Tiefe der Aufbereitung und deren Geschwindigkeit nicht von den besten, sondern von den schwächeren Schülern bestimmt. Die besonders begabten langweilen sich zu Tode. Mit einem persönlichen virtuellen Lehrer wird das anders und vor allem viel besser. Er kann individuell auf jeden Schüler eingehen, auf seine Schwächen, seine Stärken, seine Auffassungsgabe.

Prüfungen werden überflüssig.

In meinem Traum höre ich plötzlich einen lauten Aufschrei aller Pädagogen. " Was wird aus uns? Wir verlieren unsere Jobs!" " Keine Sorge", antworte ich, "der Computer hat weder Schreibstift noch Papier, weder Buch noch Zeitung überflüssig gemacht. Der virtuelle Lehrer wird ein neuer Kollege sein, der euch viel Arbeit abnimmt.