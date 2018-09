Als frisch gebackener Wirtschaftsnobelpreisträger hielt der britische Ökonom Arthur Lewis im Jahr 1979 seinen Festvortrag und verkündete dabei seine Vision des Welthandels: In den Industrieländern, dem "Norden", werde das Wachstumstempo bald nachlassen. Sie würden dann weniger Rohstoffe aus den Entwicklungsländern importieren, also aus dem "Süden", und damit auch dort das Wachstum zurückgehen lassen. Als Ausgleich sollten die Länder des Südens fortan deutlich mehr Handel untereinander treiben.

Jahrzehntelang ist daraus nichts geworden. Die von Lewis geforderten Freihandelszonen und andere Integrationsgemeinschaften unter Entwicklungsländern blieben unbedeutend. Heute gibt es aber tatsächlich deutlich mehr wirtschaftlichen Austausch zwischen Ländern des Südens, so wie der Nobelpreisträger es vorhergesagt hat aber die Gründe sind ganz andere. Viele Länder, allen voran in Ost- und Südasien, sind heute wichtige Standorte für die Industriegüterproduktion geworden. Sie suchen nach neuen Absatzmärkten auf der ganzen Welt, und sie sind hungrig nach Rohstoffen.

Rohstoffquellen erschließen sie sich, wo immer diese zu finden sind in Afrika und Lateinamerika zum Beispiel.

Im Norden, wo man selber auf den Import von Rohstoffen angewiesen ist, sieht man diese Entwicklung inzwischen zwiespältig. Doch die Argumente gegen den Süden sind widersprüchlich.

Da ist erstens die Klage darüber, dass aufstrebende Länder wie China oder Indien mit ihrer Nachfrage die Weltmarktpreise für Rohstoffe in die Höhe treiben. Dieses Argument ist nicht von der Hand zu weisen, doch lässt es einen wesentlichen Teil des Gesamtbildes aus. In der Tat wird die Rohstoffpreisentwicklung von der stetig hohen Nachfrage der Industriestaaten und zusätzlich von Chinas und Indiens Boom getrieben.

Doch dieser Boom eröffnet zugleich neue Absatzmärkte in China und Indien. Wir zahlen höhere Rohstoffpreise, unsere Exporteure können aber dafür mit von diesem Boom profitieren. In der Wirtschaftsgeschichte ist das schon schlimmer gekommen, etwa bei den Ölpreissprüngen der siebziger Jahre. Damals war ein sinkendes Angebot am Rohstoffmarkt verantwortlich, während die Nachfrage zunächst unverändert blieb. Dass sich das Wachstum der Industriestaaten im Jahre 2006 trotz steigender Rohstoffpreise als viel robuster als erwartet erwies, wird teilweise auf diesen Unterschied zurückgeführt.

Zweitens möchten Regierungen des Nordens gerne den Süd-Süd-Handel fördern, haben sich in der laufenden Verhandlungsrunde der Welthandelsorganisation (WTO) dafür stark gemacht und auch den Abbau der noch sehr hohen Zölle der Entwicklungsländer gefordert. Doch diese Forderungen haben typischerweise merkantilistische Hintergedanken: Man erhofft sich vom Süd-Süd-Handel weniger Angebotsdruck auf die Nordmärkte.