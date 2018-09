Auf seinem Grabstein im Bremer Dom findet man es eingraviert für die Ewigkeit – "Bürgerfreund, Aufklärer, Völkerlehrer" sei er gewesen. Doch muss man die beiden vergangenen Jahrhunderte nur etwas genauer in Augenschein nehmen, um zu wissen, dass über dieser Grabesruhe viele Dezennien lang vor allem hanseatische Sonntagsrhetorik waltete. Das Andenken des berühmten Freiherrn Knigge fällt in Wahrheit vielfach mit der Geschichte seiner Trivialisierung zusammen. Wer wollte leugnen, dass dieser deutsche Moralist aus dem aufgeklärten 18. Jahrhundert bis in unsere Gegenwart hinein zum skurrilen Benimm-Apostel der verschiedensten Couleur hat mutieren müssen. Auch heute noch dürfte nur einigermaßen fachkundigen Zeitgenossen bewusst sein, dass der 1752 auf Gut Bredenbeck bei Hannover geborene Knigge ein erstrangiger politischer Kopf, ein versierter Aufklärer und Geheimbündler, ein Volkserzieher, satirischer Schriftsteller und Theaterautor, ein Komponist, Musiker und gewissenhafter Verwaltungsmann gewesen ist. Unendlich vieles hat er bewerkstelligt und geschrieben in seinem 44 Jahre währenden Leben, aber allein das moralreformerische Buch Vom Umgang mit Menschen (1788) hat den oft ins Aberwitzige verzerrten Nachruhm des freien Herrn Knigge begründet.

Zur Zeit der Französischen Revolution als Jakobiner und demokratischer Aufwiegler denunziert und bekämpft, im frühen 19. Jahrhundert der "Nullität" und Seichtigkeit bezichtigt, von der goethisierenden Literaturgeschichtsschreibung dann noch einmal unter den Verdacht der Geistes- und Charakterarmut gestellt, musste Knigge schon wegen seiner freimaurerischen Aktivitäten endgültig von den Nazis zur Unperson erklärt werden. Mittelbar machte das vor allem in Westdeutschland Schule, bis hinein in die fünfziger Jahre. Während hier noch manche wissenschaftliche Reserve gepflegt wurde gegenüber der politischen Erregtheit und "Oberflächlichkeit" eines journalistisch versierten Autors, entdeckte man in der DDR unter dem Rubrum Knigge bald frühe demokratische Spuren in der deutschen Aufklärungsgeschichte. Die 68er-Germanistik hat das zumindest in Ansätzen wahrgenommen, bis die siebziger und achtziger Jahre den Durchbruch zum "wahren" Knigge einläuteten.

Der Publizist Ingo Hermann kann sich nun reichlich vorhandener Forschungs- und Editionsleistungen bedienen. Er tut es mit Umsicht und Kennerschaft und vor allem – Knigge gemäß – in unprätentiöser Sprache. Der Fall des Freiherrn wird endlich überschaubar, es lässt sich heute viel Zuverlässiges sagen über den aufgeklärten Adelsspross. Warum hat man diesen unbändig tätigen Intellektuellen und exzellenten Schriftsteller so rasch aus dem Gedächtnis verlieren können? Vielleicht deshalb, weil er früh erkannte, dass nicht selten die "Geistreichsten am wenigsten zu gefallen" wissen und in den höchsten gesellschaftlichen Ehrenstellen mindere Geister und fragwürdige Charaktere zu finden sind. Hat man ihm womöglich ebenjenes zeitlose deutsche Satire-Personal von "Windbeuteln, Schafsköpfen, Schöpsen, Plusmachern, Pinseln" übelgenommen, das er bei "gesundem Hausverstand" und mit ätzender Fabulierfreude als "unedel" bloßzustellen liebte? Schon deshalb möchte Ingo Hermann den Freiherrn nur zu gern als moralischen Gegenzeugen einer heutigen Geschmackskultur heraufrufen, die immer stärker von der "Nivellierung nach unten" gekennzeichnet sei. Zu diesem Zweck findet er in der Kniggeschen Aufklärungsagenda sympathetisches Gedankenmaterial zuhauf.

Der Autor zeichnet die Lebens-, Bildungs- und Bewährungsstationen eines Landadligen aus dem 18. Jahrhundert nach, der dem aristokratischen Habitus den Rücken gekehrt und sich dem bürgerlichen Lebens- und Leistungsideal verschrieben hat. Mit einem riesigen väterlichen Schuldenerbe ist der junge Edelmann belastet, über Jahre hin muss er – vergeblich – um sein Eigentumsrecht kämpfen, 1790 schließlich wird ihm die kurfürstlich-hannoversche Regierung gleichsam als Entschädigung das Amt eines Oberhauptmanns in Bremen zusprechen. Doch allein die Anfänge sind schwierig genug. An der Universität Göttingen studiert der sorgfältig, aber bald elternlos erzogene junge Mann Jura, er macht an den Höfen von Kassel und Hanau deprimierende Erfahrungen mit dem aristokratischen Macht- und Intrigenwesen und wird hier und dort selber schuldhaft in Kabalen und Amouren verstrickt. Und schon früh erweist sich Knigge als "lüstern nach der Freymaurerey", zunächst rosenkreuzerisch, dann illuminatisch gesinnt, tief versenkt er sich in das Mysterien- und Priesterwesen der geheimen Orden und wird zu einer ihrer spektakulärsten und umstrittensten Führungspersönlichkeiten. Sein Leben lang erscheint ihm die Freimaurerei als das hoffnungsvollste Aufklärungs- und Befreiungswerk, wenn es um die Erziehung des Menschengeschlechts geht. Aber nicht zuletzt deshalb müssen Knigges Ambitionen, an den preußischen Hof oder nach Weimar zu gehen, scheitern. Es bleibt ihm, dem freien Herrn, um öffentlich wirken zu können, nur die schriftstellerische und publizistische Arbeit.

Ingo Hermann blättert alle wichtigen Seiten der Kniggeschen Biografie mit präziser Anschaulichkeit auf. Sichtbar wird der geplagte Projektemacher und unglückliche Ehemann, der steißtrommlerische und dennoch liebevolle Erzieher seiner Tochter Philippine, der fleißige Rezensent für Friedrich Nicolais Allgemeine Deutsche Bibliothek, der satirische Romanschriftsteller und Polemiker, dem wir unvergleichliche Porträts der skurrilen bis verachtungswürdigen Hof- und Bürgerwelt in Deutschland zu danken haben. Wir erfahren manches Neue über den unermüdlichen Aufklärer und Reformer Knigge, den Parteigänger der Französischen Revolution, und wir sehen, wie der betagtere Knigge trotz schwerer Krankheit vielerlei Alltagsfährnissen gerecht wird, als pflichttreuer Beamter und als öffentlich befehdeter Aufklärer, als Theatergründer und Schauspieler, als Komponist und Musiker. Vor ihm, der niemals ein Aufwiegler oder Umstürzler war, sondern immer für die "sanfte, wohltätige Revolution der Vernunft" eintrat, hatten damals die "Schurken und Pinseln" nicht ohne Grund einigen Respekt. Ingo Hermann zeigt, wie viel von diesem "wahren" Herrn Knigge immer noch zu halten ist.