Der rote Faden dieser Documenta liegt hoch unterm Dach und wartet. Ein ziemlich dicker Faden ist das, ein Seil eigentlich, an manchen Stellen arg zerschlissen. Hunderttausende Menschen werden es in diesem Sommer sehen, sie reisen nach Kassel, weil sie wissen wollen, was es Neues gibt im Reich der Kunst. Und dann stehen sie da, hoch oben unterm Dach im Museum Fridericianum, und fragen sich, was das nun wohl wieder bedeutet, nur so eine rote Kringelstrippe und weiter nichts. Auf diese Frage wartet das Seil.

Das Seil ist so etwas wie das Zentralsymbol der Documenta 12. Ein Symbol dafür, dass es diesmal in Kassel zumeist um das Bescheidene und beiläufig Hingekringelte geht, um Kunstwerke, die wispern und tuscheln und manchmal auch ganz verstummen. Nicht, dass die Documenta nichts zu sagen hätte. Im Gegenteil: Sie holt aus zu einer großen, fast epischen Erzählung. Nur überlässt sie das Jahrmarktschreien lieber denen da draußen, den Biennalen, Messen und all den anderen, die aus der Kunst ein launiges Partyspektakel machen.

Auch die Documenta ist eine Party. Aber eine, die das Starsystem hinter sich lässt und das Prinzip der Vereinzelung überwindet. Nicht das Einmalige wird hier gefeiert, sondern das Verbindende: die Kunst des Zusammenhalts – im Zeichen des roten Seils.

Noch immer wartet das schlappe Ding. Darauf, dass endlich einer zupackt, es unter Spannung setzt, sich damit abseilt an den Klippen einer abstrakten Skulptur, sich wie an einer Liane durch die Ausstellung schwingt oder irgendeine andere verrückte Idee daran knüpft. Anfassen bleibt zwar streng verboten – das Seil ist Kunst, ersonnen von der Inderin Sheela Gowda –, doch im Gedankenspiel darf jeder damit machen, was er will. Darf es mit sich tragen, als Abschlepptau, Ariadnefaden, Sicherheitsgurt, in jedem Fall als Grundausstattung auf den verschlungenen Pfaden dieser Ausstellung.

Denn das verlangt die Documenta: Hier sollen wir nicht nur Einzelwerke in den Blick nehmen. Wir sollen Beziehungsstifter werden – zwischen alter und neuer Kunst, abstrakten und gegenständlichen Werken, zwischen Teppichen und Gemälden, zwischen europäischen, afrikanischen und asiatischen Formen.

Das ist manchmal einfach, manchmal unmöglich, oft auch ein stilles Glück. Im Fridericianum zum Beispiel, mit dem der Parcours der fünf Documenta-Orte beginnt. Dort steht gleich oben in der Haupthalle eine Art Trampolin. Doch dieses Trampolin lässt die Menschen nicht gen Himmel federn, sondern hält sie fest. Die Sprungfläche ist ausgespannt mit kräftigen Tauen, einem rigiden Raster, an dem lauter Hosen, Hemden, T-Shirts hängen, ähnlich wie an einer Wäscheleine. Allerdings ziehen sich die Taue durch die Ärmel und Hosenbeine hindurch. Man könnte auch sagen: Die Kleidung ist angekettet.

Dennoch versuchen ein paar Menschen, in die festgezurrten Kleidungsstücke hineinzuschlüpfen. Fast so, als würden sie sich in eine Ordnung zwängen, die ihnen Halt gibt und zugleich eine Haltung aufzwingt. Ein Spiel zwischen Bekleidung und Beklemmung – das Sicherheitsnetz als Zwangsjacke.