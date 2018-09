Inhalt Seite 1 — Süßer Selbstgenuss, schwelende Wut Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Japaner liebt das N'-Theater. Schön wäre aber auch ein Mo-Theater.

Ein Haus, das nur die Komödien von Molière spielte und die Opern von Mozart. Im Foyer stände eine Büste Montaignes, dort gäbe es dann Gespräche über die Dinge des Lebens und ab und zu einen Abend mit den Gedichten von Christian Morgenstern. Was wäre das für ein Glück! Wo ist der Mäzen, der uns das stiftet?!

Das Mo-Theater wäre natürlich auch der Ort, dieses grandiose Hörbuch aus dem Hamburger Verlag Hoffmann und Campe vorzustellen: Karl Philipp Moritz psychologischer Roman Anton Reiser, 1785 bis 1790 in vier Teilen erschienen, gelesen von Martin Wuttke.

Eine Herausforderung. Eine Zumutung ist dieses Werk in seiner einzigartigen Mischung aus pubertärer Monomanie und abgeklärter Analyse, schwelender Wut und schwermütiger Ironie. Ein Protokoll feinster Seelenanalyse, Gefühlswahrnehmung, ganz nach innen gerichtet zugleich, mit allen Sinnen nach außen, eine Sozialreportage aus dem Dunkeldeutschland der Aufklärungszeit. Und mehr. Denn in der Beschreibung der eigenen Kindheit und Jugend gelang Moritz ein Roman über die Angst und den Stolz jedes Kindes, jedes Menschen immer und in jedem Zeitalter, über die Schmerzen der Selbstwerdung und der Selbstfremdwerdung. Kurz: Dieses Buch erinnert eher an die große Prosa des späten 20. Jahrhunderts, an Thomas Bernhard oder Peter Handke, an Bernward Vespers Reise auch, als an die autobiografischen Harmoniemusiken der Goethezeit. Karl Philipp Moritz, geboren 1756 in Hameln, gestorben 1793 in Berlin, ist ein Autor des 18. und ein Klassiker des 21. Jahrhunderts.

Eine Zumutung. Eine Herausforderung für Martin Wuttke, den viel gefeierten Berliner Theaterkünstler. Doch ihm gelingt das Lesestück mit einer geradezu unheimlichen Kunst mehr zitierend als rezitierend, mit kalkulierter Coolness jede identifikatorische Text-Empathie vermeidend.

Wuttke liest leise und hell, Lichtjahre entfernt von jenem raunenden, dröhnenden, schmatzenden, jenem behäbigen Behagen, mit dem schon so mancher Vorleser über die Prosa der klassischen Epoche hergefallen ist. Mag es um Antons frühe Leiden gehen oder die spätere Leidenschaft für das Theater, seine Jahre als Kindersoldat der Arbeit, als Freitischexistenz, als Kind Lear auf der Heide, immer ist jede kleine, uns heute umständlich erscheinende grammatikalische Eigenheit wahrend die ungeheure Modernität des Buches zu hören.

Eine Theaterverweigerung. Ein Sprechspieltriumph. Nie gerät die Lesung zum Monolog, stets bleibt Wuttke an Moritz Seite. Er folgt den Mäanderlinien des Textes, bewahrt das Schwebende, die Balance über Bitterkeit, süßen Selbstgenuss, über leisen Sarkasmus und Weltschmerz hinweg. Das Spiel zwischen Erinnerung und Analyse, zwischen Vor- und Nachempfindung bleibt offen und der beobachtende Ton gehalten, selbst da, wo der Roman sich ganz ins Tonlose verliert.