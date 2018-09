Inhalt Seite 1 — Tagen, bis es dämmert Seite 2 Auf einer Seite lesen

Raus jetzt, raus: Journalisten, Delegationen, alle raus! Wenn die Regierungschefs am Donnerstag in Heiligendamm erst einmal unter sich sind, dann kehrt die G8 zu ihrem Ursprung zurück: Die Staatenlenker bereden die drängendsten Probleme der Weltwirtschaft. Nach all dem öffentlichen Streit wird es dann ernst. Es reicht nicht mehr, gestanzte Erklärungen auszutauschen und sich mit einer mutlosen Abschlusserklärung aus dem Staub zu machen. Ob Klima oder Handel die Welt will Fortschritte sehen. Und die Gruppe der Acht könnte sie durchaus liefern.

Bisher spricht allerdings wenig für den Erfolg. Statt dem Klimawandel den Krieg anzusagen, attackieren sich Europäer und Amerikaner gegenseitig. Auch machen sie kaum Anstalten, die verfahrene Welthandelsrunde zu retten. Und so viel Wind Deutschland entfachte die Acht wollen die undurchsichtigen Hedgefonds nicht zur Transparenz verpflichten. Ihr Engagement für Afrika verbessert den schlechten Gesamteindruck kaum. Mit dem Konsensthema können die Industrieländer kaum von ihrer Lähmung ablenken.

Über Jahre hinweg haben sich die G8-Länder in die Krise manövriert und den Eindruck verstärkt, dass die vom Westen geprägten Institutionen ohnmächtig geworden sind. Allen voran der Internationale Währungsfonds: Früher bewies der Zorn der Dritten Welt dessen Macht, heute regt sich kaum jemand über ihn auf. Das Maß seines Einflusses ist das Kreditvolumen, und das schmilzt wie Eis in der Sonne. Ein Land nach dem anderen zahlt dem Fonds das geliehene Geld zurück und verabschiedet sich auf Nimmerwiedersehen. Südamerikanische Länder machen lieber mit dem neureichen Venezuela gemeinsame Sache als mit der "Wall-Street-Mafia".

Der Weltbank ergeht es kaum besser. Schwellenländer drohen ihr den Rang als Entwicklungshelfer abzulaufen China zum Beispiel, das in Afrika Straßen, Schulen und Krankenhäuser baut. Der Skandal um den gerade geschassten Präsidenten Paul Wolfowitz schadet der Weltbank zusätzlich.

Die Krise der Weltinstitutionen hat einen tieferen Grund: Die Globalisierung selbst hat sich verändert, sie wird mehrdeutig und unübersichtlich. Früher waren die reichen Industrienationen die großen Gewinner und die großen Schurken. Heute rütteln Schwellenländer an ihrer Macht. Früher wetterten die Globalisierungskritiker nur gegen die Ausbeutung der armen Länder. Heute geht es auch um die Arbeitnehmer im Westen, die eine wachsende Schar von Politikern vor Billiglohnkonkurrenz und Jobverlagerung schützen will. Die Welt ist nicht mehr fixiert auf den Westen, auch wenn die Antiglobalisierer in Heiligendamm diesen Eindruck vermitteln. Da planen die Südamerikaner gerade ihre eigene kleine Weltbank, und jeder Erdteil treibt mittlerweile seine Wirtschaftsgemeinschaft voran.

Die Weltbank und der Fonds sind an ihrem Bedeutungsverlust auch selbst schuld. Es gehört sich nicht, dass sich die USA und Europa die Chefposten teilen, als stünden sie nur ihnen zu. Auch haben die Schwesterorganisationen mehrfach im Interesse der Wall Street und des Weißen Hauses die eigenen Grundsätze verraten. Entweder ändern sie sich, oder sie stellen sich selbst ins Abseits was bedauerlich wäre, weil sie nicht nur das Weltfinanzsystem stabilisieren, sondern weil sie ihre Hilfe auch mit dem Kampf gegen Korruption und für offene Regierungssysteme verbinden. Wenn die Industrieländer nicht aufpassen, gerät selbst die so erfolgreiche Welthandelsorganisation in Misskredit. Weil die laufende Liberalisierungsrunde den Entwicklungsländern zugutekommen soll, fällt das Zaudern in Washington und Brüssel besonders auf.

Schwere Zeiten für die G8. Angela Merkel ist zu Recht dagegen, den exklusiven Zirkel um China oder Indien zu erweitern, auch wenn deren Regierungschefs in Heiligendamm dazustoßen. Die größere Zahl allein würde die Gruppe nicht schlagkräftiger machen. Auch die Idee, dass die EU künftig mit einer Stimme redet, würde die diplomatischen Vorbereitungen noch komplizierter gestalten.