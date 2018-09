Ich weiß nicht, ob Dortmund für Aruna, die Frau von Viswanathan Anand, immer noch die schönste Stadt der Welt ist. So war es jedenfalls 1995, als "Vishy" dort sein Flitterwochenturnier spielte und zu allem jungen Eheglück auch noch gewann. Unmittelbar nach der Hochzeit im kleinen Kreis von 2000 geladenen Gästen im heimischen Madras, als die Zeitung The Hindu auf der ersten Seite titelte: Anand heiratet, und jeder wusste, wer gemeint war. Anand wurde zum "Sportler des Jahres", wurde als Weltmeister vom Staatspräsidenten und von Tausenden fahnenschwingender, begeisterter Menschen empfangen, die den Weg seiner Kutsche säumten, bekam ein Haus geschenkt, und durch ihn erlebte das Schachspiel in Indien eine Renaissance sondergleichen.

Noch einmal The Hindu: "Schach ist heimgekommen ins Mutterland."

Inzwischen ist zwar der Russe Wladimir Kramnik (32) Weltmeister, aber Anand führt trotz seiner mittlerweile 38 Jahre auf dem Buckel die Weltrangliste an, immer noch voller Hingabe an das königliche Spiel: "Ich begann mit sechs Jahren Schach zu spielen, seitdem ist meine Leidenschaft dafür keinen Deut geringer geworden, sie wird sogar immer noch größer."

Beim traditionellen Sparkassen Chess Meeting in Dortmund vom 23. Juni bis 1. Juli wird der vorzüglich Deutsch Sprechende unter anderen auf Kramnik und Vizeweltmeister Peter Leko (Ungarn), aber auch auf den 16-jährigen norwegischen "Wunderjüngling" Magnus Carlsen (in dem sowohl er als auch Kasparow den kommenden Weltmeister sehen) und den auch erst 21-jährigen Lokalmatador Arkadi Naiditsch treffen, den Besten hierzulande.

Als Vorgeschmack sein Sieg gegen den Bulgaren Veselin Topalow: Mit welch feinem, kleinem Zug gewann Anand als Weißer augenblicklich?

Helmut Pfleger

Lösung aus Nr. 24:

Der Einschlag 1.Txg6! ließ Schwarz sofort aufgeben. Dieses Scheinturmopfer muss wegen der Mattdrohung 2.Dxh5 mit 1…Kxg6 angenommen werden, doch nach 2.Dg5+ Kf7 3.Dxh5+ Kg7 4.Dxe2 wäre Schwarz um vier Bauern ärmer – zu viel des Schlechten