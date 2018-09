Besonders unvernünftig verhielten sich die Menschen, wenn sie es mit Geld zu tun bekämen, sagt der Nobelpreisträger Daniel Kahneman. Als Anleger dürften sie ihren Intuitionen am allerwenigsten trauen. Tatsächlich haben Verhaltensökonomen in Studien, Experimenten und Hirnmessungen Abertausende Indizien für unser Verhältnis zum Geld gesammelt. Es ist das Verdienst des Mannheimer Professors Martin Weber und seiner Koautoren, dass sie diese Einsichten verdichten und Anlegern auf diese Weise ihr eigenes, oft selbstzerstörerisches Verhalten vor Augen führen.

Wer sich in dem Buch nicht wenigstens ab und zu wiederfindet, ist selbst schuld – beziehungsweise, er macht genau das, was Weber und seine Kollegen beschreiben. Viele Anleger leiden an übertriebenem Selbstvertrauen. Sie überschätzen ihre Fähigkeit, Aktienkurse vorherzusagen, die doch großteils den Gesetzen des Zufalls gehorchen. Sie unterschätzen die Spannbreite möglicher Kurse in der Zukunft und mithin auch das eigene Risiko. Allzu viele Anleger halten sich auch für besser als den Durchschnitt der Börsianer. Alles in allem leiden wir Studien zufolge fast alle unter Selbstüberschätzung und der Illusion, unsere Kenntnisse seien überlegen.

Besonders dann, wenn die Anleger eine Weile erfolgreich waren, gehen sie enorme Risiken ein, die sie früher als absolut unerträglich abgelehnt hätten. Und gerade bei langfristigen Anlagen haben sie große Probleme, Gefahr und Potenzial gegeneinander abzuwägen. Dabei sind sie abhängig davon, wie ihnen ein Risiko präsentiert wird: Experimente zeigen, dass die meisten von uns auf mündliche Warnungen schwächer reagieren als auf die Präsentation auf- und abwärtsjagender Kurven, obwohl die Inhalte doch identisch sind.

Während Finanzprofis sich vieler dieser Kapitalmarktsünden schuldig machen, sind es vor allem Privatanleger, die dem sogenannten Dispositionseffekt erliegen. Schnell verkaufen sie Aktien mit Kursplus und realisieren damit einen Gewinn. Dagegen halten sie oft zu lange an einer Aktie im Minus fest. Bloß keine Verluste realisieren, sagt ihnen ihre Intuition –, auch dann nicht, wenn sie diese Aktie unter den heutigen Bedingungen nicht kaufen würden. Insgesamt beschreiben Weber und Co. den Anleger als Wesen, das sich selbst überfordert. Er tut sich schwer damit, sein Vermögen insgesamt richtig zu streuen, und läuft lieber einzelnen heißen Tipps und schlichten Erklärungen hinterher. Um sich die Sache zu vereinfachen, befasst er sich jeweils nur mit einer Anlagemöglichkeit und verliert das Ganze aus dem Blick. Über alldem macht er sich abhängig von aktuellen Stimmungen und anderen Einflüssen, die nicht kontrollierbar sind. Auf diese Weise entsteht ein Herdenverhalten, was dann den ganzen Markt allzu lange in eine Richtung bewegt.

Unser starkes Ego schmälert also die Rendite. Man sollte die Idee vergessen, unbedingt den Markt zu schlagen, und sich lieber bescheiden, rät das Buch. Viel hin und her zu handeln koste nur Rendite, aktiv gemanagte Fonds mit hohen Gebühren zu erwerben ebenso. Besser also, man wird sich einmal über seine Risikohaltung und seine Lebenssituation klar und investiert dann in einfache Papiere, die sich an Börsenindizes orientieren. Danach macht man eine Weile lang gar nichts mehr.

Es ist erfrischend, dass dieses Buch uns nicht zu ewigen Verlierern erklärt, sondern beim Leser die Hoffnung auf Besserung schürt. Weniger tun, mehr verdienen – eine angenehme Botschaft. Der Anleger muss sich dafür nur etwas zähmen und selbst besser kennenlernen. Wobei Letzteres allerdings zu den größten Herausforderungen im Leben zählt.

Martin Weber:Genial einfach investieren. Campus Verlag, Frankfurt 2007