Wie gut kleine Kinder und alte Menschen in Deutschland betreut werden, hängt nicht nur von Kitas und Heimen ab. Mindestens so wichtig sind die vielen legal, halblegal und illegal tätigen Arbeitskräfte im Privathaushalt, also Au-pair-Mädchen, Tagesmütter, Pflegehilfen. Wenn die Regierung den Privathaushalt stärker als bisher zum Arbeitgeber macht, hat das viele Vorteile: Es entstehen mehr Jobs für Geringqualifizierte (aber nicht nur für sie), es gibt weniger Schwarzarbeit, und Eltern haben es leichter, Job und Erziehung zu verbinden. Warum auch ist die Dienstleistung etwa eines Steuerberaters oder einer Schreibhilfe voll absetzbar, die einer Kinderfrau aber nur teilweise?

Dienstleistungen im Privathaushalt sollten stärker als bisher von der Steuer absetzbar sein. Die ambulante Pflege muss im Vergleich zur Pflege im Heim aufgewertet werden auch das würde die Schwarzarbeit deutlich verringern. Hier hat die Koalition bisher nur einen kleinen Anfang gemacht. Damit die Qualität der Betreuung steigt, sollte der Staat außerdem mehr Qualifizierung für Tagesmütter und Kinderfrauen anbieten. Zu Unrecht halten immer noch viele Konservative Haushaltsdienstleistungen für reine Privatsache und viele Linke sie für eine elitäre Angelegenheit. Das ist längst nicht mehr so: Auch die berufstätige Mutter, die für wenig Geld morgens um sechs im Callcenter antritt, kommt mit den normalen Kita-Öffnungszeiten nicht zurecht.