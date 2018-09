Liebe Journalisten, liebe Fernsehjournalisten! Neulich mussten wir das Wort in eigener Sache ergreifen und über die Verwilderung redaktioneller Sitten Klage führen. Leider ist es heute schon wieder so weit. Wir sind empört, dass ihr kübelweise Missgunst, ja Verachtung über berühmte Menschen ausgießt. Gestern über die schöne Pudelbesitzerin Sabine Christiansen, heute über die Hotelerbin Paris Hilton. Gott sei Dank wurde Paris Hilton vorzeitig aus dem Bezirksgefängnis von Los Angeles entlassen. Süße Tränen benetzten hauchzart ihren lachsfarbenen Teint. Tapfer gab die geschwächte junge Frau für eine Million Dollar ihr erstes Interview und gestand leicht errötet, sie werde künftig einen christlichen Lebenswandel führen: »Kein Sex mehr vor der dritten Ehe.« Liebe Kollegen, und was lesen wir in euren Blättern? Nur Häme. Weil Paris zwanzig Tage Haft erlassen wurden, schreit ihr: »Verstoß gegen die Rechtsgleichheit!« Ach, ihr Ewiggestrigen. Ihr glaubt immer noch, alle Menschen seien gleich. Sie sind es nicht. Paris Hilton ist viel schöner als normale Menschen, auch schlanker. Sie fährt einen Porsche und besitzt tausend Lippenstifte. Sie hat Verdienste, die gewöhnliche Menschen nicht haben. Sie ist blond und regt die Fantasie an. Sie hatte eine schwere Kindheit, denn sie wurde überstürzt in einem Nachtclub geboren, auf einem Billardtisch. Sie zitterte unter Eiswürfeln und musste sich von vielen Flaschen befreien. Paris Hilton ist berühmt wegen – nichts, und seitdem hat das Nichts seinen Schrecken verloren. Früher war das Nichts dunkel und böse, heute ist das Nichts ein Nichts. Und man kann davon gut leben! Paris Hilton ist wie der Vogel am Himmel, denn sie sät nichts und erntet doch, während es normale Menschen durch viel Arbeit zu nichts gebracht haben und dabei auch noch übel riechen. Niemand kennt diese Verlierer, niemand will ein Autogramm von ihnen. Zweimal nur standen sie in der Zeitung. Einmal in ihrer Geburtsanzeige und dann, als sie im dritten Wahlgang zum Kassenwart des Dodge-Viper-Oldtimerclubs Los Angeles gewählt wurden. Liebe Kollegen, wollt ihr Paris Hilton mit diesen armen Würstchen auf eine Stufe stellen? Wollt ihr immer noch behaupten, alle Menschen seien gleich? Sagt bitte, dass ihr das nicht wollt. Die Gnade des Schicksals hat sie persönlich begünstigt, und kein nichtswürdiger Richter darf daran rühren. Auch ihr nicht. Freiheit für Paris! Finis