Die Proteste gegen das "Schattendorfer Urteil" haben früh am Morgen begonnen. Seit acht Uhr ziehen Arbeiter zu Fuß in die Wiener Innenstadt. Einige tragen Transparente mit sich. " Protest dem Schandurteil. Wir greifen zur Selbsthilfe", heißt es zum Beispiel auf einem Plakat von Arbeitern aus dem Elektrizitätswerk im 9. Bezirk.

Dieser Demonstrationszug hat den kürzesten Anmarschweg. Gegen neun Uhr erreicht er die Universität. Die Männer sind erregt und machen ihrem Zorn über den Freispruch für die "Arbeitermörder" von Schattendorf Luft.

Es kommt zu kleinen Handgemengen mit Sicherheitsbeamten vor der Universität - die Anführer der E-Werker und Mitglieder des sozialdemokratischen Schutzbundes, einer Art Ordner- und Schutztruppe der Partei, gehen dazwischen. Erste richtige Zusammenstöße zwischen Demonstranten und der Polizei gibt es dann auf der Ringstraße vor dem Parlament. Es ist halb zehn. Berittene Polizei rückt an, etwa 25 Mann, nervöse Männer auf nervösen Pferden. Mit gezogenem Säbel reiten sie gegen die Menschenmenge vor.

Pfuirufe. Widerstand. Die ersten Verletzten. Die Gewaltbereitschaft eskaliert. Von einer nahen Baustelle verschwinden Steine. Auf Lastwagen werden Demonstranten aus den Außenbezirken herangebracht.

Neugierige strömen hinzu. Spaziergänger, Kinder. Das Terrain vor dem Parlament und dem benachbarten Justizpalast füllt sich. In dem Palast, einem mächtigen Ringstraßenbau aus der pompösen Endphase des Kaiserreichs, residieren der Oberste Gerichtshof und weitere Gerichte.

Die Polizei ist in hoffnungsloser Unterzahl, ihre Führung in Not. Mit der wachsenden Zahl der Demonstranten hat niemand gerechnet. Vor dem Justizpalast Reitereinsätze. Von der Baustelle verschwinden jetzt auch Latten, später Leitern.

Einige Straßen weiter, hinter dem Parlament, kurz nach halb elf: Demonstranten stürmen eine Polizeiwache. Auf beiden Seiten Pistolenschüsse. Ein Demonstrant wird getroffen der erste Tote. Die Polizisten flüchten in Privatwohnungen der umliegenden Häuser.