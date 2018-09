Ich fahre in Urlaub wie alle und möchte gern vorher meinen Kopf aufräumen.

Im Geschäftsleben dauert eine Verabredung immer genau 60 Minuten. Das, was man zu bereden hat, lässt sich meistens in 20 Minuten erledigen, aber aus Höflichkeit redet man 60 Minuten, wobei man im Allgemeinen 20 Minuten für das Vorspiel rechnet, 20 Minuten für den Anlass des Treffens und 20 Minuten für das Nachspiel.

Den Profis sind die 60 Minuten so sehr ins Blut übergegangen, dass sie nicht mehr auf die Uhr schauen müssen, man zahlt, steht auf, schaut diskret auf die Uhr und sieht, aha, auf die Sekunde genau 60 Minuten, ein Profi. Wenn man diesen Vorgang auf 50 Minuten verkürzen würde, also nur jeweils 15 Minuten Vor- und Nachspiel, könnte die deutsche Volkswirtschaft Milliarden gewinnen, weil es zusätzliche Arbeitszeit gäbe. Bei sechs Verabredungen in der Woche ist das eine Stunde mehr, man müsste dazu nicht mal mit der Gewerkschaft verhandeln. Aber das sind eben sogenannte "kulturelle Patterns", die sich schwer verändern lassen.

Bei den Singles in der Großstadt ist es so, dass sie sich an fast jedem Morgen zum Frühstücken verabreden, um Kandidaten in Augenschein zu nehmen, das ist das Viertelfinale, die Gruppensieger aus der Frühstücksgruppe trifft man zum Abendessen, das ist das Halbfinale, kommt es innerhalb von zwei Wochen zu einer zweiten Abendessenverabredung, muss man wohl von einem Finale sprechen. Wenn es nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden steht, gibt es Verlängerung. Es gibt auch eine Abseitsregel, wer zu schnell nach vorne spielt, spielt abseits. Das durchschaue ich.

Ich verstehe aber nicht, warum die meisten Menschen saubere Fingernägel haben. Ich habe ständig Ränder unter den Fingernägeln, obwohl ich nicht im Schmutz wühle und mein Alltag normal ist. Vor jeder Verabredung muss ich mir mit einer Feile die Nägel reinigen, wenn ich aber nach einer halben Stunde unauffällig auf die Finger schaue, ist da wieder Schmutz. Ich finde das abstoßend. Da bekomme ich Selbsthass. Vor ein paar Wochen habe ich über jüdischen Selbsthass geschrieben, das haben sie herausgestrichen, das durfte ich nicht.

Noch etwas Unerledigtes: Ich verstehe auch nicht, warum die Leute Klebehaken kaufen. Jeder Klebehaken meines Lebens ist nach ein paar Wochen wieder herabgefallen, oder hinab, dieses Produkt funktioniert nicht und wird trotzdem gekauft. Gut, ich selber kann auch nicht immer funktionieren. Die Klebehaken muss man, falls man Wert auf Beständigkeit legt, mit Zweikomponentenkleber befestigen, oder dübeln, dabei kauft man doch nur aus dem einzigen Grund einen Klebehaken, damit man nicht dübeln muss. Was ist das für ein Produkt?

Im Kabelfernsehen habe ich einen Verkaufssendung betrachtet, man musste eine Rätselfrage beantworten und konnte angeblich Geld gewinnen, die Moderatorin war, bis auf eine Unterhose, nackt. Dafür gab es keine Begründung. Bis vor Kurzem musste Nacktheit immer begründet werden, da jedenfalls haben die Konventionen sich geändert. Viele Männer tragen im Urlaub grundsätzlich kurze Hosen, den Männern sieht man an, dass sie sonst nie kurze Hosen tragen. Sie tragen sogar in Städten kurze Hosen und bei kühlem Wetter, weil sie halt im Urlaub sind, das ist wie eine Uniform. Im Urlaub will man doch endlich frei sein und tun, was man möchte.

Aber weiß man das überhaupt? Kann man die Zwänge der Konvention, der Reihenfolge und der Logik abschütteln? Im Grunde gibt es Urlaub überhaupt nicht. Ich mache das, weil alle es tun. Wow, ich habe genau 60 Minuten geschrieben.



