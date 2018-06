Inhalt Seite 1 — Überzeugen, nicht überreden Seite 2 Auf einer Seite lesen

DIE ZEIT: Ihre Patienten sind fast immer medizinische Laien. Warum wollen Sie sie trotzdem an therapeutischen Entscheidungen beteiligen?

Bernhard Wörmann: Wer betroffen ist, muss entscheiden können. Ein Beispiel: Es ist meine Kompetenz als Arzt, bei einer Chemotherapie das geeignete Medikament und die Dosis vorzuschlagen. Es gibt Frauen, die zwar eine Chemotherapie akzeptieren, jedoch auf keinen Fall die Nebenwirkung Haarausfall hinnehmen wollen. Das kann man oft durch die Auswahl von Medikamenten ermöglichen. Ob eine palliative Behandlung heute oder erst in Wochen begonnen wird, ist oft nicht ausschlaggebend. Das kann der Patient entscheiden.

ZEIT: Ein Gegenbeispiel: Bei Prostatakrebs gibt es drei Optionen – abwarten und beobachten, Bestrahlung oder Operation. Die erste kann manchmal tödlich sein, die anderen können schwere Nebenwirkungen haben. Ist da nicht ärztliche Kompetenz gefragt?

Wörmann: Nicht nur. Die ärztliche Aufgabe – in modernen Kliniken wird sie von Tumorboards, also Expertenteams, unterstützt – ist hier die Risikobewertung. Wie groß ist die Gefahr eines aggressiven Karzinoms bei diesem Patienten, wie groß die Chance, es durch Operation oder Bestrahlung zu verhindern? Welches Risiko hat er, durch die Eingriffe impotent oder inkontinent zu werden? Der Patient kann sagen, was ihm wichtiger ist. Da spielen viele individuelle Faktoren eine Rolle. Zum Beispiel nehmen jüngere Männer oft viel größere Nebenwirkungsrisiken in Kauf als ältere, um eine Metastasierung auszuschließen.

ZEIT: Sie nennen das "partizipative Entscheidungsfindung". Ist das ein ethischer Anspruch in der Medizin, und bringt das auch bessere Ergebnisse in der Therapie?

Wörmann: Das wissen wir nicht. Man kann Ärzte ja nicht randomisieren – einer gibt den Professor Brinkmann, der andere macht es wie ich –, und dann gucken wir, was rauskommt. Aber die gemeinsame Entscheidung von Arzt und Patient gilt inzwischen als ethischer Standard.

ZEIT: Man könnte auch behaupten, die Ärzte entledigen sich eines Teils der Verantwortung und bürden sie den Kranken auf.