Den schönsten Traum meines Lebens hatte ich auf einer Tournee in Norwegen. Ich sang Bach, die Trauerode, ein mystisches Stück. Ich weiß nicht, ob es damit zusammenhing, jedenfalls habe ich geträumt, dass ich in ein Haus ging; es war kein Opernhaus, kein Konzertsaal, einfach ein Haus. Ich ging da rein und wollte singen. Ich öffnete meinen Mund – und plötzlich begann ich, mich auszudehnen. Ich wurde irrsinnig groß und reichte um die ganze Welt. Solange ich sang, war ich überall gleichzeitig. Mir gelang das sprichwörtliche Umarmen der Welt.

Das seelische Sichausbreiten hatte weniger mit dem Klang zu tun als damit, dass ich mich als Körper auflöste. Das Singen war nur der Auslöser. Als hätte sich das Ego auf einmal verflüchtigt. Vielleicht erleben das Menschen, die meditieren. Ein kosmisches Gefühl. Ich war selig. Im Traum und als ich aufwachte. Da dachte ich: Das ist die Erleuchtung. Diesen Traum hatte ich nur ein einziges Mal, aber ich will natürlich immer wieder zu diesem Zustand zurück.

Mein häufigster Albtraum handelt davon, dass ich irgendwo raufklettere und plötzlich merke, ich komme nicht mehr runter, ohne mein Leben aufs Spiel zu setzen. Das kann ein hoher Baum sein oder das oberste Stockwerk eines Gebäudes, in dem ich bemerke, dass unter mir der Boden durchzubrechen droht. Diesen Traum hatte ich schon immer. Ich habe Angst, tief zu fallen: weil man mich besser gemacht haben könnte, als ich bin. Oder weil ich mich vielleicht selbst größer gemacht habe, als ich sein will. Manchmal möchte man ja lieber ganz klein sein.

Als Jugendliche, durchaus schon in ernst zu nehmendem Alter, träumte ich davon, wie ein Handwerker auf die Walz zu gehen. Ich war damals bei den Pfadfindern, eine sehr bündische und zünftige Gruppe. Lederhosen, Klampfe, Landsknechtslieder. Einige der Älteren waren Handwerker. Wenn sie Postkarten aus fernen Ländern schickten, wo sie zum Beispiel in Minsk Blockhütten bauten, war ich fasziniert. Einerseits das Ungeschminkte, Erdverbundene und andererseits die romantische Seite, all diese Fahrtenlieder, wo es um Sehnsucht und Fernweh ging. Das war mein Ding. Ich fragte mich: Wie kann ich das ins Erwachsenendasein hinüberretten? Ich hatte einen Freund, der war Dachdeckermeister. Er bot mir an, bei ihm zu lernen. Meine Eltern und Freunde haben mir aber sehr stark nahegelegt, das Abitur zu machen.

Ich ging nach München, um zu studieren, weil ich wusste: Wenn ich in Berlin bleibe, hänge ich drei Tage die Woche in irgendwelchen verrauchten Zelten rum. Ich musste weg, sonst hätte es mit dem Studium nie geklappt. Aber ich habe das immer ein wenig als Verrat empfunden.

Jetzt bin ich tatsächlich auf Wanderschaft. Im letzten Jahr war ich vier Wochen zu Hause. Mein Terminkalender ist festgelegt bis Ende 2009. Irgendwann im Leben muss man sich bewusst machen, was man will, und sich sagen: Du wirst nie so eine Mutter sein wie deine Mutter. Verabschiede dich rechtzeitig von diesem Bild, das erspart dir Schmerzen. Du musst dein eigenes Bild finden. Wer gern zu Hause ist, sollte nicht Sängerin werden.