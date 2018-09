Ältere Mitbürger unter unseren Lesern haben sogar von »Rassismus« gesprochen. Aber so haarsträubend und rentnerverachtend auch war, was kürzlich an dieser Stelle stand, der neue Vorschlag aus dem Bundesseniorenministerium übertrifft alles Dagewesene. Die Ministerin, übrigens selber nicht die jüngste, will für alle Rentenempfänger eine sogenanntes Sozialkonto anlegen, mit dessen Hilfe das Verhalten der Ruheständler gesteuert werden soll. Private Tätigkeiten werden mit Zuschlägen belohnt, öffentliches Auftreten mit Abschlägen bestraft. Grob gesagt: Mit Kuchenbacken erwirbt man Punkte, mit Busreisen und Einkaufen verliert man Punkte. Die Initiative beruft sich auf eine Umfrage unter den Steuerzahlern, die in ihrer Mehrheit nichts dagegen haben, über 60 Prozent ihres Lohns für die Renten zu opfern. Sie beklagen aber die Massierung von Pensionären im öffentlichen Raum. Auf die Frage: »Haben Sie manchmal den Eindruck, dass Ihnen die Luft zum Atmen genommen wird?«, antworteten 70 Prozent mit Ja. Über 80 Prozent meinten, dass es in Bussen und Bahnen keine freien Sitzplätze mehr für Erwerbstätige gebe. Ungefähr die Hälfte der Frauen im gebärfähigen Alter hat schon einmal zwanzig Monate auf einen Platz im Kreißsaal gewartet, der durch geriatrische Patienten blockiert war. Zur Ehre der Regierung muss gesagt werden, dass sie die Umfrage zunächst unter Verschluss hielt und erst durch eine Anfrage der Opposition zu der Idee gedrängt wurde, gemeinsam mit dem Rentenbescheid das Sozialkontobuch auszugeben. Erste Verfassungsbeschwerden betreffen vor allem das Rechnungssystem. Jeder Rentner soll zunächst 100 Punkte bekommen. Durch stille Lektüre von Arztromanen oder durch ausdauerndes Fernsehen von Volksmusiksendungen lässt sich der Kontostand bis auf 150 Prozent treiben. Für Shoppingausflüge, die Inanspruchnahme eines Seniorenstudiums oder Bildungsreisen in ferne Länder werden Punkte abgezogen. Innenstadtgeschäfte oder Reiseveranstalter sind gehalten, die Abzüge sofort vorzunehmen. Das betrifft auch öffentliche Verkehrsmittel: Jede Monatskarte kostet 30 Punkte. Zum Trost sei jedoch gesagt: Gesetzeskraft hat das alles noch nicht. Proteste formieren sich, Unterschriftenlisten liegen aus. Damit keine Missverständnisse aufkommen: Zu den Erstunterzeichnern gehört Finis