Hans-Jürgen Ueberall wirkt nicht wie ein Hansdampf in allen Gassen. Der 62-jährige Pensionär spricht ruhig und bedächtig über sein Hobby: Er spekuliert in Aktien. Überwiegend kauft er Standardwerte der 30 Unternehmen, die im Deutschen Aktienindex (Dax) enthalten sind. Dabei handelt er allerdings nicht nach der althergebrachten Regel der Aktienanlage "Kaufen, wegschließen und nach zehn Jahren mal nachschauen". Er hält sie 14 Tage oder drei Wochen und stößt sie dann wieder ab. So bessert er seine nicht ganz magere Pension auf.

"Ich nutze die Kursschwankungen aus", sagt der Hobby-Investor. Sein Ziel ist, bei jedem Geschäft fünf Prozent Gewinn zu erzielen netto, versteht sich, nach Abzug der Handelsgebühren. Das gelingt ihm nicht immer - aber während der vergangenen vier Jahre, in denen sich der Dax mehr als verdreifacht hat, sei es "keine große Kunst gewesen", sagt Ueberall, "mit Aktien gutes Geld zu verdienen". Oft sei sein monatlicher Spekulationsgewinn größer als seine Pension gewesen.

Ueberall ist sicherlich eine Ausnahmeerscheinung, er pflegt sein Hobby schon seit vierzig Jahren. Am Anfang musste er noch wegen jedes Auftrags zur Bank gehen, und die Transaktionsgebühren waren hoch. Dann kam in den neunziger Jahren das Internet auf und mit ihm der Online-Handel von Aktien und die ersten Discount-Broker.

Hobby-Spekulanten fühlten sich durch die Datenfülle des Internet fast so gut informiert wie Profis ihre Geschäfte gewannen zunehmend an Dynamik, die Haltedauer der Wertpapiere ging zurück, die Bereitschaft zum Risiko nahm zu.

Gleichzeitig erkannten einige Pioniere, dass Computer und Internet sich dazu nutzen lassen, große Teile der Finanzmärkte, die bisher nur Banken, Brokern und institutionellen Investoren vorbehalten waren, einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. So startete in Großbritannien Peter Cruddas mit CMC Markets im Jahr 1996 die erste internetbasierte Handelsplattform für den Devisenhandel.

Dem Beispiel folgten bald andere bankunabhängige Anbieter. 1998 eröffneten Ingo Hillen, Matthias Hocke und die Jobs & Lemcke Wertpapierhandels AG mit der sino Wertpapierhandelsgesellschaft mbH Privatanlegern den direkten und preiswerten Zugang zu internationalen Börsen zunächst per Telefon. Drei Jahre später öffnete die später auch börsennotierte sino AG dann auch ihre internetbasierte Handelsplattform für den Aktienhandel. Nun konnten aktive Aktienspekulanten wie Hans-Jürgen Ueberall ihre Geschäfte an traditionellen Banken und ihren Discount-Broker-Töchtern vorbei abwickeln bequem vom heimischen Computer aus.

Schlichte Handhabung, enorme Gewinnchancen