Inhalt Seite 1 — Das fängt ja gut an! Seite 2 Auf einer Seite lesen

Liebe Leserin, lieber Leser, die Publizistin Alice Schwarzer hat einmal eine Lesung des ZEITmagazin-Kolumnisten Harald Martenstein besucht. Martenstein las aus seinem Roman Heimweg, der unmittelbar nach Kriegsende spielt. Anschließend durfte das Publikum Fragen stellen. Was nun folgte, erinnert sich Schwarzer, war Martenstein pur. Los ging es mit dem üblich konfus-eitlen Selbstdarsteller, und es endete bei der ehrfürchtig-bewundernden ZEIT- Abonnentin. Nach der ersten nassforschen Anmache durch einen Mann hielten zwei, drei Damen es für angebracht, ihre uneingeschränkte Bewunderung kundzutun. Da reichte es dem zweiten der fünf Männer im Raum! Der knapp 80-Jährige habe den erheblich jüngeren Autor angeherrscht, so Schwarzer. Wie könne er über die vierziger Jahre schreiben, obwohl er damals doch gar nicht dabei gewesen sei! Es muss wirklich ein harter Abend gewesen sein für unseren Kolumnisten.

Woher ich das weiß? Alice Schwarzer schreibt darüber in ihrem Vorwort von Harald Martensteins neuem Buch, einer Kolumnensammlung mit dem Titel Männer sind wie Pfirsiche subjektive Betrachtungen über den Mann von heute. Und wer, wenn nicht die Feministin Alice Schwarzer, konnte zu diesem Thema passende Worte zur Einleitung finden?

Auch ZEITmagazin-Kolumnist Wolfram Siebeck hat ein neues Buch geschrieben (Sie merken schon, der Bücher-Herbst hat begonnen, und ich empfehle Ihnen diesmal zwei Werke unserer Mitarbeiter). Siebeck hat über Die Deutschen und ihre Küche geschrieben, das Vorwort ist nicht von Alice Schwarzer, sondern vom Meister selbst. Er begeistert sich für den Geschmack der Deutschen: So wie sich deutschnationale Patrioten in friedliche Demokraten verwandelten, so ereignete sich in den letzten dreißig Jahren die nicht minder wunderbare Metamorphose der deutschen Quark-Apologeten zu angehenden Feinschmeckern. Diesen Satz las ich mit etwas schlechtem Gewissen. Sie haben abgenommen, hat der Meister bei unserer letzten Begegnung gesagt. Sie hätten seinen strengen Blick sehen sollen.

In der vergangenen Woche feierte Wolfram Siebeck übrigens 79.

Geburtstag - wir gratulieren nachträglich Herlich,

Ihr Christoph Amend

Redaktionsleiter