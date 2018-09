Inhalt Seite 1 — Ein großes Rad gedreht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die nächste Autobahn ist 30 Kilometer entfernt. Die Straßen heißen hier Porrenkoogsweg, Dockkoogsstraße oder Bi de Boomschool. Und die Menschen sprechen plattdeutsch. Die meisten jedenfalls. Hier fand in der vergangenen Woche die weltgrößte Fachmesse für Windenergie statt.

In Zukunft wird die internationale Windbranche nur noch abwechselnd in Hannover und Husum zu Gast sein, in einer Kleinstadt mit 22000 Einwohnern. Der Standort Hamburg wurde aufgegeben zugunsten der nordfriesischen Provinz. Wie konnte das passieren?

Eine Antwort findet man am Stadtrand von Husum. Dort, wo die "Husumwind" alle zwei Jahre stattfindet. Dort, wo es überall matschig ist, wo die Messe aus einer festen Halle und drei aufgebauten Zelten besteht. Dort, wo der Wind so stark weht, dass der wuchtige Sigmar Gabriel bei der Eröffnungspressekonferenz seine Stimme ordentlich heben musste, um überhaupt verstanden zu werden.

Auf den ersten Blick macht es den Eindruck, als wäre die größte Windmesse der Welt hier falsch am Platze. Doch Husum sei Kult, sagt Hanno Fecke, Geschäftsführer der Messe. " Natürlich ist vieles nicht so perfekt, aber genau das macht den Charme aus." Fecke strahlt. " Wir sind wie der Leberfleck von Marilyn Monroe. Wir pflegen hier die Schönheit der mangelnden Perfektion." Und das heißt, jedes Jahr aufs Neue die Zelte auf den anliegenden Koppeln aufzustellen. Und es heißt, jedes Mal wieder mit einem riesigen Übernachtungsproblem fertig zu werden. In der Husumer Bucht gibt es 1213 Hotel- und Pensionsbetten.

Für 19000 Besucher. Zurzeit sieht die Lösung des Problems noch so aus: Manager werden nicht nur in Husum, sondern auch in Flensburg, Kiel oder sogar im 150 Kilometer entfernten Hamburg untergebracht.

Topingenieure übernachten auf Bauernhöfen der Umgebung, und Pressesprecher schlafen in Zustellbetten auf ohnehin schon ausgebuchten Ponyhöfen.

Man könnte die Standortwahl für das Treffen dieser Branche als Fußnote einer Erfolgsgeschichte abtun. Die mit Männern in Wollsocken beginnt und bei schlipstragenden Chefs florierender Unternehmen ihren vorläufigen Höhepunkt findet. Doch es geht um mehr als das. War die Branche noch vor ein paar Jahren allein von Idealismus geprägt, ist sie heute zum profitablen Geschäft geworden. Es ist nicht nur politisch korrekt, für Windenergie zu sein, sondern es ist auch rational. Hier in Husum, dem Theodor-Storm-Idyll an der Nordseeküste, zeigt sich der Wandel der Branche. Sie entwächst ihren Kinderschuhen, und nirgends wird das so deutlich wie hier.