Wäre da nicht diese schwer zu ertragende Eitelkeit des Autors: Der nun erschienene zweite Band der Lebenserinnerungen von Hans Küng (Umstrittene Wahrheit, Piper) könnte als schier ausweglose Analyse der römisch-katholischen Kirche gelesen werden. Doch der Rebell Küng, dem Rom 1979 die Lehrerlaubnis entzog, kann halt von sich selber gar nicht absehen. Da Joseph Ratzinger nun einmal zum Papst gewählt worden ist, sieht sich sein Gegenspieler veranlasst, dem Bericht einen Vergleich voranzustellen nach dem Motto: ER oder ICH, beziehungsweise: ICH und ER. Der Stellvertreter Christi auf Erden, das ist seine Messgröße.

Ansonsten hält er es mit Jesus selber, nach Lukas 11,23: "Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich."

Davon abgesehen, wirkt die Bilanz des nachkonziliaren Restaurationsprozesses seit dem 2. Vatikanum durchaus bedrückend. Ob es um die Pillenenzyklika geht, die Sendschreiben zum Zölibat, die Anfrage an das Unfehlbarkeitsdogma aus dem antimodernen 1. Vatikanum von 1870 in all diesen Fällen ist es dem historisch-kritisch geschulten Bibelchristen unmöglich, die römischen Autoritäts- und Lehrbescheide auf die Worte und das Wirken des Jesus von Nazareth zurückzuführen. Zugleich muss sich der Protestant unter den ökumenisch Gesinnten aber auch fragen, wie die eben römisch-katholische Kirche sich aus ihrem nun einmal so zementierten Verfassungsgehäuse befreien sollte, ohne dass ihr nach der Erschütterung auch nur einer der Säulen der ganze Laden um die Ohren flöge. Man muss also die Erinnerungen Küngs durchaus studieren, um sich vor Augen zu führen, welche intellektuellen und psychischen Opfer, welchen auch bisweilen gekrümmten Gang die Aufrechterhaltung dieses Systems verlangt. Denen, die aus dieser Lage das Beste zu machen versuchen, wird man den Respekt ebenso wenig vorenthalten können wie Hans Küng die Frage, weshalb er eigentlich angesichts der Unfähigkeit Roms, ihm nachzufolgen, nie zur evangelischen Kirche konvertiert ist, wo er möglicherweise andere Probleme vorfände, freilich keine Rebellenrolle.