Auf keinen Fall sollen Sie, wenn Sie das Foto anschauen, denken, Tino Sehgals Werke entstünden an der Bar. Das vorab, weil der Konzeptkünstler, offen gesagt, für unsere Inszenierung ein bisschen unwillig auf den Hocker gerutscht ist. Aus Gründen, die im Kern seiner Kunst liegen (nicht aus Divenhaftigkeit), macht er es uns medialen Vermittlern nicht leicht, seine Arbeitsweise optisch darzustellen.

Das liegt daran, dass Sehgal keine Materialien gestaltet, Farbe, Stein, Holz oder Stahl, sondern Situationen konstruiert. Und wie soll man solche virtuellen Skulpturen vollständig abbilden, die aus Erfahrungen und Erkenntnissen entstehen und von Interpreten in Bewegung gesetzt werden? Und die überdies für jeden neu Gestalt annehmen, der sie erlebt?

Zum Beispiel This is so contemporary (Das ist so zeitgenössisch) jene Arbeit Tino Sehgals, die während der Biennale in Venedig 2005 das Publikum provozierte: Drei uniformierte Aufseher rufen immer wieder rhythmisch diesen Titelsatz, sobald der Besucher den leeren Ausstellungsraum betritt. Dabei umtänzeln sie ihn, und unverhofft wird der Betrachter selbst zum Teil dieser Auseinandersetzung mit aktueller Kunst.

Um solche Situationen zu schaffen, braucht Sehgal eigentlich nur seinen Kopf, aber kein eigenes Atelier noch ein Problem für unsere Kolumne. Wir sollten ihn im Dialog fotografieren, schlägt der in London geborene, in Berlin lebende Sohn eines Inders und einer Deutschen als Lösung vor. Denn Gespräche machten einen großen Teil seiner Arbeit aus, in der Auseinandersetzung mit anderen präzisiert sich oft die endgültige Ausformung meiner Arbeiten. Sehgal diskutiert mit seinen Interpreten: Die Leute auszusuchen erfordert den größten Zeitaufwand. Sie haben ja erhebliche Macht in Bezug auf die Bedeutungsproduktion. Oder er verhandelt mit Museumskuratoren und Verwaltungsleuten. Man kann sich gut vorstellen, wie Sehgal sie überzeugt, aber auch irritiert mit seinem Charme und seiner Eloquenz, mit dem Streben nach intellektueller Schärfe, die gewichtiger ist als die Erscheinung des 31-jährigen studierten Tänzers. So federleicht taucht er auf und verschwindet wie seine Kunst.

Also das Dialogmotiv. Doch beim Fototermin im frühstücksträgen Café Keyser Soze in Berlin-Mitte kommen dem noch leicht verstrubbelten Künstler wieder Bedenken. Die Bar lege seinen Arbeitsort optisch fest, dabei entstünden seine Werke doch überall, sagt Sehgal. Das könne im ICE sein, in einem Londoner Museumscafé, oft in Konferenzräumen. Am liebsten wäre er umgezogen ins für uns aber zu nüchterne Büro der ZEIT, damit der konkrete Anlass des Porträts erkennbar werde. Wenigstens das: "Die Redakteurin muss mit aufs Bild."

Könnte man nicht zumindest die äußere Manifestation seiner Kunstwerke zeigen? Vielleicht This this, das lebendige Mahnmal im Umweltbundesamt? Dort, in Dessau, holen seit einigen Wochen Ministeriale, zuständig für Altlasten oder umweltverträgliche Produkte, jeweils einen Schüler aus dem Unterricht ab und verbringen mit ihm einen Arbeitstag. Nach Sehgals Ablaufplan: Morgens zeigt der Erwachsene dem Kind seine Welt nachmittags umgekehrt. Ein begeisterter UBA-Vize etwa ging mit seinem jungen Gast stundenlang dienstliche E-Mails durch - keine schlechte Idee, um einem Elfjährigen zu erklären, was in so einer Behörde überhaupt geschieht. Beim Gegenbesuch zogen die beiden durch Martins Streifräume in den Elbauen.

Mittags isst man gemeinsam in der Kantine. Da sitzt dann zwischen Hunderten von Fachbeamten ein einzelner Junge, ein Mädchen. Eine Stellvertreterin, sagt Sehgal, für die zukünftigen Generationen, für die ja letztlich an diesem Ort gearbeitet wird.

Doch Fotos von Tino Sehgals Arbeiten sind nicht erlaubt - auch keine CDs, keine Videos, nichts ist dokumentiert. Das Nichtstoffliche zeichnet nicht nur seine Werke aus, sondern auch den Umgang damit.