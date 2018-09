Der Geistliche in dunkelroter Robe hockt im Schneidersitz auf einem Holzstuhl. Neben ihm die goldene Kanzel, auf der er eben eine Stunde lang meditiert hat. Hinter ihm der goldene Buddha, über dessen Haupt rot und blau blinkende Lampen einen Heiligenschein erstrahlen lassen. Dort draußen aber, wohin jetzt seine Augen durch eine altmodisch große Brille starren, glänzen die steilen, grünen Berge des Dschungels im Morgenlicht. In ihnen leben noch Tiger und Elefanten.

Der Mönch steht einem Kloster der birmanischen Grenzstadt Myawaddi vor. Er ist vielleicht 60 Jahre alt. Der Reporter hat ihn gerade gefragt, ob er heute schon für seine von der Armee festgesetzten Mitmönche in der 500 Kilometer fernen ehemaligen Hauptstadt Rangun gebetet habe, die gegen Birmas Militärjunta auf die Straße gingen und riskierten, erschossen zu werden. Der Abt schweigt und schaut lieber zu den Bergen.

William, dessen Vater für die britische Kolonialarmee dolmetschte, hat die Frage des Reporters aus dem Englischen ins Birmanische übersetzt. William – 48, arbeitslos, zwei Kinder – hat Respekt vor dem Mönch. Jetzt wird er nervös. »Bitte stell nicht so eine Frage«, zischt er. Unwillkürlich senkt er vor dem über ihm Thronenden das Haupt. Da lacht der Klostervorsteher und sagt auf Englisch: »Ich will mich gerne unterhalten. Haben Sie noch andere Fragen?«

Worauf sich William schnell bis zur Erde verneigt – und ebenfalls lacht. Willkommen beim birmanischen Widerstand! Mit dem Reporter zu sprechen ist für die Mönche in Myawaddi nicht ohne Risiko. Westliche Journalisten sind Regimefeinde. Sie dürfen nicht ins Land. Die Regierungspresse beschuldigt sie derzeit in großen Titelzeilen – weiß auf schwarzem Feld – der Lügen über das Massaker der vergangenen Woche.

Doch die Mönche in Myawaddi ignorieren das. Sie zeigen geduldig ihr Kloster, schildern den Tagesablauf, erklären ihren Glauben. Kein Wort über Politik. Doch sie demonstrieren, was sie mit ihren Glaubensgenossen in Rangun gemeinsam haben – und was sie dieser Tage zu Revolutionären macht. Als die Junta vorige Woche in Rangun in die Menge schießen ließ, als vermutlich Hunderte starben, darunter viele demonstrierende Mönche, da schienen die Wege zum friedlichen Wandel in Birma erneut zerstört. Bald hatte die Armee Tempel und Klöster umstellt, von denen der Protest ausgegangen war. Bald war in Rangun wieder die Ruhe der Diktatur eingekehrt. Wirklich?

Je länger man bei den Mönchen in Myawaddi verweilt, desto größer werden die Zweifel. Daran, dass diese Geistlichen mit Revolution nichts zu tun haben. Und daran, dass alle Wege zum friedlichen Wechsel versperrt sind. In Wahrheit sind sich die Mönche ihrer politischen Macht und ihrer gewaltfreien Mittel sehr bewusst.

»Buddha sagt: Wenn du mich tötest, tötet dich ein anderer.« Die Antwort des Abtes auf die Frage, wie sie es mit Mördern hielten, klingt nicht belehrend, eher bedrohlich. Sie enthält die Antwort der Mönche an die Generäle: Mord kann uns nicht einschüchtern. Vom Sterben verstehen wir mehr als ihr.

Im Kloster zwischen den Reisfeldern am Stadtrand von Myawaddi leben 40 Robenträger. Die Kleinstadt zählt 66000 Einwohner, 72 Klöster und 1500 Mönche. Sie ist übersät mit goldenen Pagoden und Buddhastatuen. Das ist typisch. Unter 52 Millionen Birmanen leben 500000 Mönche in 50000 Klöstern. Das Land hat mehr Mönche als Soldaten. Sie stehen jeden Morgen um vier Uhr auf, meditieren und nehmen nach zwölf Uhr bis zum nächsten Morgen kein Essen zu sich. Sie verdienen kein Geld und ernähren sich von den Spenden der Bewohner, die zum Beten und Meditieren in ihr Kloster kommen.