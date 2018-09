Das Kreuzworträtsel als PDF »Für eine größere Ansicht, klicken Sie bitte auf das Bild BILD

Waagerecht:

6 Portioniererin plus Tonproduzentin: Mitbewohnerin recht unscheinbarer Natur 12 Das soll aus der Terminplanpatsche helfen 15 Apfelbaum-Ableger für spätere Phase des Menüs 18 Mag in der Hitze trockenen Pläneschmiedens aufkommen 20 Touristenmagnet auf Marseilles Breitengrad, Weimars Längengrad 21 Alter Warnspruch: Fressen und … machen den Arzt reich 22 Objekt fröhlichen Treibens beim Zwietrachtsäer 23 Wie der Staunende vorm Wunderwerk, so der Täter in Handschellen 25 Führt zum Streichen – gibt’s nach dem Anstreichen 26 Bogenbauers gefragteste Lieferantin 27 Dem fleißigen Hamster schadet der … nicht (Sprichwort) 29 Das Feurige im Falle einer Qualle 32 Der, der den buchstäblichen Unterschied ausmacht zwischen Windsors Fluss und Lingens Fluss 33 Machen sich schmuck zur Blütezeit, sei’s in Bart-, Heide-, Stein- oder Feder-Variante 36 Recht winkliges Erkenntnisobjekt Pythagoras’ 39 Der bedeutendsten Impfschutzpatrone einer 41 Roter macht schon mal blitzschnell von sich reden, in Astronomenkreisen 42 Ersetzt nämlich die 26 waagerecht beim Übergang von Polierfähigkeit zu Kräftemessen 43 Ruf zur Wendigkeit bei Windbewegten 44 Wo … herrscht, wie schwach erweist sich dort die Vernunft (J. Dryden) 45 Kleine, aber trickreiche Zutaten zum Erfolgsrezept 46 Muskelspielleute

Senkrecht:

1 Falls er über einen Restposten von ihr verfügen sollte, weiß der Misanthrop garantiert ein Gegenmittel 2 Kam durch beschwingten Liebhaber zum schönsten Kind 3 Hofft, man bearbeitet sein Anliegen kom-, auf dass er bald Danksteller werden könne 4 Ist das Selbstgespräch der Seele, definierte Plato 5 Ein Er zwischen Köln und Leipzig – gemacht ist der Mann 6 Heimlicher Hort für Worte, notiert an ummauertem Orte 7 Gestrecktes Dorf? Wiederkäuer alter Gedanken! 8 Scheint mancher beim Kuchen nur zu suchen 9 Aufsteigers Eben-noch-Ziel und Schon-wieder-Basis 10 Ist am besten rundum aus Antidieb-Stahl 11 Wenn wieder da, erfährt’s nicht nur Veronika 13 Gleich festzustellen, wenn denn nicht die Papiere fehlen 14 Des Sonnenkönigs eher italienisch buchstabierte Namensverwandte 16 Das schönste Glück des denkenden Menschen ist, das Erforschliche erforscht zu haben und das Unerforschliche ruhig zu … (Goethe) 17 Arbeitsgang beim Getränkeausliefern – Fluch an Ramschanbieters Adresse 19 Fall-auf-Knall-Aktion oder bloß rettender Einfall für Fast-nicht-mehr-Grün 24 Angedacht für den Fall reger Fälle 28 So sei die Wahrheit, doch so soll man ja nicht reden 30 Naturgegebene Bozen-Verona-Verbindung 31 Finanzberaters Alternative zu Strümpfen und Schweinen 34 Senfes Vetter auf südlicher Tafel 35 Will Costa für Anita bauen, wo sich’s leben lässt 37 Schlankweg gesagt: Ideal der Leichtfüßigkeit 38 Volksmunds Einschätzung: Das ärgste … ist eine böse Zunge 40 Fehlton im Matrat wie in der Lotik

Lösung aus Nr. 41:

Waagerecht:

6 KURSZETTEL 11 EIGEN 15 GERECHT 17 ROSENGARTEN mit Laurin-sage 20 TAHITI 21 HINTERRAD 22 RELATION 23 Schloss BELLEVUE, Berlin 25 LILA von lilas = Flieder (franz.) 27 NOMADEN 30 NET 32 GEIST 33 RABATT 35 MIKROBE 37 STETS 39 CARACALLA 40 OTTER 41 HECHTEN 42 KRALLE 43 EINBUCHTEN 44 FELGE

Senkrecht:

1 JURTE 2 BETTINA von Arnim 3 re (= König, ital.) + si (= ja, ital.) = RESI, in Maria The-resi-a 4 GENTLEMAN 5 HERR 6 KEHRSEITE 7 REALISTEN 8 SCHALTER 9 TRIO 10 LENE Nimptsch in Fontanes „Irrungen, Wirrungen“ 12 „einen IGEL in der Tasche haben“ 13 GAREN 14 FEDERBALL 16 HIT 18 OHNMACHT 19 TAU 23 BATATE = Süßkartoffel = Knollenwinde 24 VERLAGE 25 LISTIG (Grimm, „Hase und Igel“) 26 ARTHUR Conan Doyle 28 OBACHT 29 NICKEN 31 TOLLE 34 TREND 36 KARL May 38 SEC

Neu erschienen ist:

Eckstein, Um die Ecke gedacht, Band 14, 66 Kreuzworträtsel aus der ZEIT, Heyne-Taschenbuch, 152 Seiten, 7,95 Euro

Und demnächst:

Eckstein, Um die Ecke gedacht, Band 15, 66 Kreuzworträtsel aus der ZEIT, Scherz-Verlag, 152 Seiten, 15 Euro