Der große Moment – wie war er? Hat sie ihn vorher schon mal durchgespielt; die Möglichkeit erwogen, den Preis zu bekommen? Und: Nützt so ein Preis der Literatur, oder schadet er ihr auch?

Sehr gerade sitzt die Schriftstellerin Julia Franck am Buchmessenstand des Spiegels, zugewandt, konzentriert, ein bisschen in sich versunken; mit einem Blick, der in die Fragen hineinzuschauen scheint. Man kann sich vorstellen, wie sie den "großen Moment", in dem sie als Gewinnerin des Deutschen Buchpreises genannt wurde, erst an den Mienen um sich herum ablas; sich also mit einer Sekunde Verzögerung freute und neben der Freude auch eine kleine Enttäuschung verspürte darüber, dass ihre Favoritin – Katja Lange-Müller – es nicht geworden war. So ist es mit diesen Preisen, es wird kein helles Licht geworfen ohne viel Schatten drum herum, und in jedem ihrer vielen Gespräche auf der Buchmesse wird Julia Franck auch von den zu Unrecht in den Schatten verbannten Büchern sprechen, vom "erstaunlichen Lärm in den Feuilletons um die sechs Bücher auf der Shortlist", neben denen die andern 14 der Longlist untergingen, von den 97 nicht nominierten ganz zu schweigen.

"Nein", sagt Julia Franck, glücklicherweise sei ein Preis kein Thema, solange man schreibe. "Wenn das Buch gedruckt ist, einen Titel hat und einen Umschlag, man nichts mehr zurücknehmen kann, dann gibt es noch mal eine Phase großer Unsicherheit. Aber auch dann habe ich alles getan, um mir keinen Preis vorzustellen. Und vorher ist man ja ganz lange einfach identisch mit dem Buch." Das war bis Februar dieses Jahres so, und vorher vier Jahre Schreibzeit lang, und davor auf irgendeine Art das ganze Leben.

Denn der in diesem Jahr mit dem Deutschen Buchpreis gekürte Roman Die Mittagsfrau ist auch etwas wie eine literarische Übung im Verschränken von Geschichten. Wie hier Wahres und Erfundenes übereinanderliegen, führt Julia Franck geduldig und präzise und von Ort zu Ort aus, vom Pressetermin über das Kulturfernsehen und das Radio bis zu noch einem Spiegel- Gespräch; rolltreppauf und -ab, auf Laufbändern zwischen den Hallen 3 und 4, mit kurzem Rasten beim Verlag, bevor es weitergeht mit dem Erzählen und dem Nach-innen-Schauen: dorthin, wo diese biografische "Begebenheit" – wie Julia Franck sie mit Nachdruck nennt – notiert ist.

Die Großmutter väterlicherseits, eine Krankenschwester aus Bautzen, hatte ihren 1937 geborenen Sohn – lange nachdem der Kindsvater beide zugunsten einer anderen Frau verlassen hatte – erst durch den Krieg gebracht und ihn dann, knapp achtjährig, auf einem Bahnsteig zurückgelassen. Diese "Begebenheit" als initiales Moment des Romans wird von Franck in einem knappen "Prolog" erzählt, bevor die eigentliche Romanhandlung einsetzt: Helenes Lebensgeschichte als Geschichte eines Verstummens, erzählt von ihrem achten bis zu ihrem 37. Jahr, in dem sie ihr Kind vorsätzlich verlässt. Da ist sie übrigens so alt, wie Julia Franck heute ist.

Als sie, die Autorin-Enkelin, nach ihrer Großmutter suchte, war diese schon verstorben, sie hatte zurückgezogen mit ihrer älteren Schwester in einer Wohnung gelebt. Auch Julia Franck – sie hat eine Zwillingsschwester und drei Halbschwestern – ist Schwesterlichkeit eine vertraute Dimension. Geschichten also, die vielfältig ineinander hineinwirken und -hallen: jene wirkliche, weitgehend unbekannte, die durch die erfundenen erst hörbar gemacht wird. "Ich habe diese Geschichte", sagt Julia Franck, "in eine beunruhigende biografische Leerstelle hineinerfunden."