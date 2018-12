Nach einer Stunde glaubt Jarosław Krajewski an seinen Sieg. Der junge Politiker sitzt im Sessel, gerade mal 24 Jahre alt, hat seinen grauen Mantel noch immer an, darunter trägt er einen Anzug. Ihm gegenüber seine Beute, ein Mann um die 50. Krajewski hatte an dessen Tür geläutet, der Mann hatte ihn in seine Wohnung gebeten. Sie haben über die EU gesprochen, über Polen, über all die Lügen in der Politik, irgendwann bemühte Krajewski seine Verwandten – lauter Kämpfer: gegen die Kommunisten, gegen die Deutschen, gegen die Bolschewiken. Doch der Mann windet sich noch immer.

"Kann ich also auf Ihre Stimme zählen?", fragt der Politiker. "Ich werde darüber nachdenken." Eine Stunde vorbei, Tür zu, weitergehen, um die nächste Stimme werben. Wenn jede so viel Zeit kostet, wird es nichts mit dem Wahlsieg. Denn die Zeit für Stimmenjagd ist knapp.

Am Sonntag wählt Polen sein Parlament, und Jarosław Krajewski hat zwei Probleme. Das geringere ist sein Parteikollege: Jarosław Kaczyński, polnischer Premier und auf derselben Wahlliste von Recht und Gerechtigkeit (PiS) wie Krajewski. Der junge Politiker muss sich auch gegen ihn durchsetzen, um Abgeordneter zu werden.

Das größere Problem ist Warschau selbst, schön und hässlich, reich und doch mit der Armut des Ostens gestraft, wo Rentner um Geld für Medikamente betteln und am Hauptbahnhof die Gescheiterten zusammenrücken. Torkelnd, ihr Suff ist nicht betäubend, sondern eine Gewaltorgie gegen sich selbst: Sie stürzen, sie schlagen sich die Gesichter auf, sie nässen sich ein.

Keine zehn Minuten entfernt liegt die "neue Welt", Warschaus edle Einkaufsstraße, mit vollen Cafés und vielen Studenten. Sie wählen liberal, links, vielleicht die Bauernpartei, aber kaum einer gibt seine Stimme den Kaczyńskis. Fast alle größeren Städte in Polen sind in der Hand der liberalen Bürgerplattform (PO), Danzig, Breslau, Posen, Lodz. Aber mit den Städtern allein lassen sich keine Wahlen gewinnen, der Rückhalt für Jarosław Kaczyński ist trotz allem groß. Bis vor einigen Tagen sahen die meisten Umfragen seine Partei ganz weit vorn, innerhalb nur weniger Wochen überflügelte sie die Liberalen. Dass diese Stimmung vor knapp einer Woche kippte, liegt an Donald Tusk, dem Liberalenchef. Tusk, intelligent, gut ausgebildet wie seine Wählerschaft, gewann im Fernsehduell gegen Jarosław Kaczyński und bescherte seiner Partei hervorragende Umfragen. Ein Taxifahrer erzählt, dass es Wetten auf Jarosław Kaczyński und Donald Tusk gebe. Eine Woche vor der Wahl stehen sie bei 1600 zu 1000 Zloty. Für Jarosław Kaczyński.

Wird der jetzige Premier bald der künftige sein, oder hält Tusks Höhenflug an? Noch nie hat in Polen eine Regierung die nächsten Wahlen überlebt. Es wäre eine Ironie des Schicksals, wenn ausgerechnet PiS weiterregiert: Polens Stabilisierung wäre einem Premier zu verdanken, der seine Gegner bespitzeln und verhaften lässt, der das Verfassungsgericht angreift und das Land polarisiert wie niemand vor ihm. Denn das Land ist tief gespalten, in Verlierer und Gewinner, alt und jung, Stadt und Land.