Christus segnet die Welt: Dass sie mit der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert eine andere wurde, dazu hat Portugal eine Menge beigetragen. Portugiesen erkundeten die Küsten Afrikas, entdeckten den Seeweg nach Indien, landeten in Brasilien. Das Zeitalter der Entdeckungen dokumentiert nun in verschiedenen Themenkreisen die Ausstellung Novos Mundos – Neue Welten in Berlin. Sie zeigt die Bedeutung von Nautik und Kartografie, erinnert an das portugiesische Kolonialreich Estado da Índia, das von Ostafrika über Indien bis Japan reichte, erzählt von Handel und Missionierung – das Gemälde von Christus mit dem neuen Globus entstand 1537 –, von politischen und kulturellen Auswirkungen. Die Kostbarkeiten reichen vom Vertrag von Tordesillas, mit dem Portugal und Spanien sich die Welt teilten, bis zum Rhinozerosrelief aus Muscheln und Perlen. Put

Bis 10.2.2008, Historisches Museum , Ausstellungshalle von I. M. Pei, Berlin, tägl. 10–18 Uhr, Eintritt 5 Euro, Auskunft: Tel. 030/20304444