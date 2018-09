Der Bundestagsabgeordnete Georg Brunnhuber gehört zu der Sorte Politiker, die sich darin gefällt, von Zeit zu Zeit "Klartext" zu reden, wie das in seinen Kreisen heißt. Im April nahm er Günther Oettinger in Schutz, nachdem sich der Ministerpräsident von Baden-Württemberg in einer Trauerrede zu dem Satz verstiegen hatte, der Ex-Marinerichter und spätere CDU-Politiker Hans Filbinger sei ein Gegner der Nazis gewesen. Kritik an Oettinger, die vom Zentralrat der Juden geäußert wurde, konterte CDU-Mann Brunnhuber mit dem Hinweis: "Überbordende Kritik des Zentralrats führt eher dazu, dass die Leute sagen, Oettinger hat recht."

Jetzt hat sich "der Schorsch", wie ihn seine politischen Freunde nennen, erneut als Großsprecher hervorgetan. Das Mitglied im Aufsichtsrat der Deutschen Bahn AG schaltete sich in den Tarifstreit ein. Wenn sich die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer "stur stelle" und streike, sei die Bahn gewappnet, tönte Brunnhuber in der Bild am Sonntag und drohte den Lokführern "eine harte Linie der Bahn" an.

Für die GDL-Spitze um Gewerkschaftschef Manfred Schell ist das allerdings nichts Neues. Eine "harte Linie" fährt Bahnchef Hartmut Mehdorn gegenüber den aufmüpfigen Lokführern schon, seit der Tarifkonflikt im Frühjahr begann. Mal versuchte die Bahn, der Gewerkschaft ihr Streikrecht auf dem Rechtsweg zu nehmen. Mal nutzte sie ihren Marketingetat, um die Bevölkerung gegen die Lokführer und ihren Anführer aufzuwiegeln: "Stoppen Sie diesen Wahnsinn, Herr Schell!", hieß es in ganzseitigen Anzeigen. Um das Ergebnis von Einigungsgesprächen, die die CDU-Politiker Heiner Geißler und Kurt Biedenkopf im Sommer moderierten, scherte sich der Bahnvorstand auch nicht. Und in ihren Angeboten an die Gewerkschaft verknüpfte die Bahn Gehaltszuwächse immer wieder mit der Bedingung, die Lokführer sollten mehr arbeiten. Mehdorn beschwor in dieser Zeit die Tarifeinheit, während er gleichzeitig die verschiedenen Gewerkschaften, in denen sich die Beschäftigten der Bahn organisiert haben, gegeneinander ausspielte. Zuletzt erklärte sich die Bahn zwar bereit, mit der GDL den gewünschten eigenständigen Tarifvertrag abzuschließen. Dann aber versuchten ihre Unterhändler, der Gewerkschaft vertragliche Formulierungen unterzujubeln, die den anderen Berufsgruppen bei der Bahn ein Blockaderecht bei künftigen Lokführer-Tarifverträgen einräumen würden.

Mehdorn spielt auf Zeit. Er weiß, dass die Streikfähigkeit der Lokführer abnimmt, je länger sich der Konflikt hinzieht. Der Konzern hat sich unterdessen systematisch darauf vorbereitet, die Lokführer möglichst ins Leere laufen zu lassen. Wenn Aufsichtsrat Brunnhuber nicht nur schwadroniert hat, stehen inzwischen "1000 zusätzliche Lokführer" bereit, um Streikende zu ersetzen. Die GDL hatte angekündigt, vom 7. Januar an zu streiken, falls es nicht zu einer Einigung komme. Beim nächsten Mal will die Gewerkschaft den Ausstand nicht befristen. Der Machtkampf soll ausgefochten werden.