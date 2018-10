Was ist bloß aus der Macht der Konsumenten geworden? Im Jahr 1998 kostete ein Fass Öl auf den Weltmärkten kaum über zehn Dollar, im November 2007 kostete dasselbe Fass nahezu hundert Dollar. Vor zehn Jahren waren die Importeure von Öl und Gas wohlhabende Industrieländer, die in Zeiten billigen Öls dünkelhaft auf jene Exportländer herabsahen, welche nur den bloßen Rohstoff auf die Märkte zu bringen vermochten. Heute hofieren die Industrienationen die Energiemächte, um Vorzugslieferungen, Exklusivpipelines und Bohrkonzessionen zu erheischen. Die Großen machen sich klein, um den Tropfen mehr Öl zu erhalten als der Konkurrent von nebenan. So hat sich die Macht in der Welt verkehrt.

Für die europäischen Staaten sind das schlechte Nachrichten. Die Rohstoffvorräte Großbritanniens und der Niederlande in der Nordsee sind bald ausgeschöpft. Die Deutschen haben ohnehin kaum Öl und wollen mittelfristig ihre teuren Kohlegruben schließen. Um der Unabhängigkeit willen setzt Frankreich auf Kernkraft, doch in Deutschland ist diese Art der Energieerzeugung zu umstritten, als dass sie ein Ausweg wäre.

Europa muss seine Energie zunehmend importieren, vor allem aus Russland und dem Mittleren Osten. Die EU konkurriert dabei mit den aufstrebenden Gesellschaften Asiens, allen voran China und Indien. Der Alte Kontinent gerät da allmählich in Abhängigkeit von Staaten und Regierungen, von denen man besser nicht abhängig wäre.

Um Europas heikle Lage zu begreifen, muss man sich die Lieferländer und ihre Strategien genauer ansehen. Denn Verknappung und Markthysterie erklären noch nicht die Macht, die Öl und Gas heute verleihen. Wie hebeln Rohstoffstaaten den Weltmarkt aus? Wie halten sie die Preise hoch? Wie drängen sie die Verbraucher in die Abhängigkeit? Vor allem beim Gas, das in festen Rohrleitungen transportiert wird oder nur für viel Geld verflüssigt werden kann, lässt sich der Einsatz von Energie als Machtwährung gut zeigen. Der Erdgasproduzent bildet ein Monopol, erst national, dann international.

Er baut Pipelines, und zwar möglichst viele. Er nimmt Lobbyisten in den Abnehmerländern unter Vertrag. Diese drei Maximen sind die Grundlage der Energiemacht.

Hugo Chávez besetzt die Spitze des nationalen Ölkonzerns mit Gefolgsleuten

In Russland lässt sich beispielhaft studieren, wie Macht durch Eingriff von oben gebündelt wird. In den neunziger Jahren hatte das Land eine Vielfalt von Ölproduzenten. Und beim Gas verkaufte der russische Staat ausländischen Konzernen Förderkonzessionen, um neben dem russischen Produzenten Gasprom ein wenig Abwechslung zu schaffen.