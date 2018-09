Ein toller tag war das für Frau Y. aus Rüsselsheim! Empfang beim Ministerpräsidenten K.! Ehrung als Mitarbeiterin des Monats, stets pünktlich und gewissenhaft, Buchungen immer korrekt, "weiter so!", jovialte Herr K. (und hatte ihren Namen schon vergessen). Frau Y.

indes besichtigte noch Stadt und Staatskanzlei (wo sie schon mal da war). So jeden- falls sah das aus, als Roland Koch (CDU) und Andrea Ypsilanti (SPD) am Sonntag im Studio des Hessischen Rundfunks zum Fernsehduell zusammen-kamen: Herablassende Chef- gewissheit schien herauf- blickende Provinznervosität zu treffen. Kurz fragte man sich, welchem der beiden Kandidaten seine Ausstrahlung mehr geschadet hat in diesem Wahl-kampf. Vielleicht aber lohnt der Gedanke gar nicht. Kann ja sein, dass beide am Sonntag schon die Rollen tauschen.