Als 1991 der amerikanische Autor Douglas Coupland seinen Roman Generation X veröffentlichte und er darin neben der damals jugendüblichen depressiven Verzweiflung auch über schlecht bezahlte Nebenjobs schrieb, die er McJobs nannte, da stand McDonalds sozusagen für das Ende der gesellschaftlichen Nahrungskette: Wer hier war, der war unten. Es hat sich einiges getan seitdem, das Öl wird knapp, China ist offen, McDonalds expandiert weiter trotzdem überrascht die Nachricht ein wenig, dass der Fastfoodkonzern nun in England das Recht haben soll, eigene und auch außerhalb von McDonalds anerkannte Diplome zu verteilen, die sogar Hochschulreife bestätigen sollen und damit das Schulsystem durch privatwirtschaftlichen Pep unterstützen.

Der englische Premierminister Gordon Brown stellte die Pläne am Montag vor: "McQualification" nannte der Guardian das Vorhaben mit der erwartbaren Häme.

Es trifft sich also gut, dass ich, der Autor, 1988 vier Stunden für McDonalds gearbeitet habe, in einem Städtchen in Illinois. Die ersten zwei Stunden bestanden aus einer firmenphilosophischen Motivationsübung, die in dem All-American-Satz gipfelte: "You can get it if you really want." Die nächsten zwei Stunden ging es darum, das Fett aus Quarterpoundern zu pressen. Ich kann nur sagen: Ich traue denen seitdem vieles zu. Vor allem, dass sie gut darin sind, das Fett aus Quarterpoundern zu pressen.