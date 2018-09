Inhalt Seite 1 — Gute Leute sind nicht billig Seite 2 Auf einer Seite lesen

Kennen Sie den? Ein Beamter zeigt seiner Ehefrau das Foto eines Kollegen aus dem Büro. " Schau doch mal", sagt er, "eine Stunde belichtet und gar nicht verwackelt." Hahaha.

So ist das immer. Deutschlands Beamte gelten als faul und verstaubt, langweilig und leistungsfern. Das Bild hält sich hartnäckig. Und natürlich spielt dieses Klischee eine Rolle, wenn die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes mehr Geld verlangen so wie in diesen Tagen. Acht Prozent mehr Lohn fordern die Gewerkschaft ver.di und der Beamtenbund, die Arbeitgeberseite schlägt geringe, schrittweise Erhöhungen vor. Dafür soll auch länger gearbeitet werden. Mindestens bis Ostern, glauben alle Beteiligten, werde sich der Streit hinziehen.

Viel wird in den kommenden Wochen von Gerechtigkeit die Rede sein und davon, dass die Staatsdiener zuletzt schon genug verzichtet haben. Da ist etwas dran. Doch es gibt noch einen anderen, gravierenden Grund, warum der öffentliche Dienst mehr Geld bekommen sollte: die Qualität der Arbeit. Wenn der Staat seine Diener nicht besser bezahlt als bisher, hat er im Wettbewerb um die besten Talente auf Dauer keine Chance.

Auch dies sind Klischees: Die Bediensteten des Staates, das sind allein die Beschäftigten im Finanzamt, die mit Bleistift und Taschenrechner die Steuererklärungen kontrollieren - die Menschen im Einwohnermeldeamt, die stupide Stempel auf Formulare drücken.

Natürlich bedeutet Arbeit beim Staat noch viel mehr. Es geht auch um die Mitarbeiter in den Ministerien, die mit Lobbyisten um komplizierte Gesetzestexte ringen. Um die Experten in der Bundesbank, die die Entwicklung an den Finanzmärkten erforschen. Oder die Männer und Frauen bei der Finanzaufsicht Bafin, die Deutschlands Banken und Versicherer kontrollieren sollen. Sie alle haben Jobs, bei denen der Staat mit den Unternehmen der Privatwirtschaft konkurriert die im Zweifel das bessere Gehalt und die besseren Karrierechancen versprechen. Wie aber sollen Ministerien, Behörden und Ämter auf Augenhöhe mit der Wirtschaft zusammenarbeiten sie gar kontrollieren , wenn beim Staat nur die dritt-, viert- oder fünftbesten Bewerber landen?

Dazu kommt der drastische Personalabbau der vergangenen Jahre. Nach einer Studie des Münchner ifo Instituts liegt der Staatsanteil an der Beschäftigung in Deutschland heute bei 12 Prozent. In den skandinavischen Ländern arbeiten mehr als 30 Prozent für die öffentliche Hand. Ausgerechnet Deutschland gehen die Beamten aus.

Höchste Zeit also für höhere Löhne. Dann haben Beamte auch wieder was zu lachen. Kennen Sie den? Ein Beamter isst einen verfaulten Apfel.