Ihr Appell an die Kritiker von Koch zur Besonnenheit verkennt eines grundlegend: Herrn Koch geht es gar nicht um eine sachgemäße Auseinandersetzung mit dem Thema Jugendgewalt. Schon sein Eingangsstatement "Es gibt zu viele gewalttätige Ausländer" zeigt, dass ihn nicht die Gewaltbereitschaft vieler Jugendlicher sorgt, sondern dass er lediglich an einer ethnischen Zuspitzung des Problems zu Wahlkampfzwecken interessiert ist. Wenn Neonazis Ausländer jagen, ist dies keine "Kampagne" wert, erst wenn Türken einen deutschen Rentner verprügeln, meldet sich der Biedermann zu Wort.

Mit einer Kuh kann man ja bekanntlich nicht französisch reden, und mit Herrn Koch ist jedes Wort, das nicht ätzende Polemik ist, reine Zeitverschwendung.

Dr. Dirk Kerber, Darmstadt

Selten sind die Art und Weise, in der Herr Koch Wahlkampf führt, so klar beschrieben worden. Getragen von einer unterschwelligen Fremdenfeindlichkeit, von einer, um Herrn Grass zu zitieren: "Dreckschleuder an Zeitung" und von den Reflexen der linken Gutmenschen, hat es der hessische Ministerpräsident geschafft, das Thema Jugendkriminalität trotz der eigenen massiven Versäumnisse auf diesem Feld und trotz seiner hanebüchenen Vorschläge dazu auf die Tagesordnung zu setzen. Es bleibt nur zu hoffen, dass nicht derselbe Mensch in demselben Bundesland zweimal mit einem Appell an den Stumpfsinn eine Wahl gewinnen kann.

Andreas Zabel, Dortmund

Der Artikel zeigt deutlich das Problem auf: Man gibt dem brutalstmöglichen Politiker aus Hessen zu viel Raum. Es ist zu hoffen, dass der Abwärtstrend der CDU in Hessen anhält und Roland Koch abgewählt wird. Es schlösse sich der Kreis: Der Bumerang, den Koch 1999 mit der Unterschriftenaktion loswarf und damit ins Amt kam, flöge nun mit der Jugendpolemik zu ihm zurück. Es wäre ein gutes Zeichen für die Demokratie. Nicht nur für Hessen.

helge viehweg, bremen