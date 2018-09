Meldorf ist ein properes Städtchen in Dithmarschen mit einem dicken kleinen Dom in der Mitte und einem ausgezeichneten Landesmuseum. Aus Meldorf stammt, in Meldorf lebte, wirkte und starb auch Heinrich Christian Boie (1744 bis 1806). Der Poet, der in Jugendtagen den berühmten Göttinger Musenalmanach und, zusammen mit Christian Wilhelm von Dohm, die bedeutsame Zeitschrift Deutsches Museum herausgab, war vielleicht kein großer Dichter und späterhin als Dithmarscher Landvogt nicht unbedingt ein Staatsmann fürs Schulbuch. Dennoch lässt sich aus seiner Lebensgeschichte viel lernen: über die Entfaltung des intellektuellen Lebens in Deutschland, über das Glück und die Schrecken der deutschen Provinz und, in Boies Briefgespräch mit Luise Mejer, auch einiges über die Emanzipation des bürgerlichen deutschen Mannes vor seinem Niedergang im 19. und seiner Verelendung im 20. Jahrhundert. Zwar ist das Buch ein Aufsatzband, dennoch fügen sich die einzelnen Stücke zum Ganzen, zu einem Lebensbild aus wahrhaft großer Zeit.

Heinrich Christian Boie

Literarischer Mittler in der Goethezeit

Hrsg. v. D. Lohmeier, U. Schmidt-Tollgreve, F. Trende - Boyens Verlag, Heide 2008 - 306 S., Abb., 19,90 Euro

So reich an hellen Köpfen wie das Deutschland um 1800, so gesegnet mit originellen Weltbetrachtern, Journalisten, Feuilletonisten, politischen Publizisten war das Deutschland der Weimarer Republik. An einen von ihnen, an Hans Siemsen, erinnert jetzt der Verlag Das Arsenal mit einer liebevoll gestalteten Auswahl. Und erinnern ist schon das richtige Wort. Denn dieser wunderbare Feuilletonist, geboren 1891 in einem westfälischen Pfarrhaus, gestorben 1969 in Essen, ist heute nahezu unbekannt. Für die Weltbühne hat er geschrieben und für die Frankfurter Zeitung, in der Schwabinger Boheme war er zu Hause wie in Berlins Romanischem Café. Die Nazizeit überlebte er im amerikanischen Asyl. Im Adenauer-Staat, dieser "Fortsetzung des Dritten Reichs mit demokratischen Mitteln" (Helmut Heißenbüttel), fand er keine Heimat mehr. Jetzt sind seine Miniaturen und Handtellergeschichten, den Feuilletonkunstwerken Auburtins oder Hessels gleich, wieder zu entdecken.

Hans Siemsen: Nein! Langsam! Langsam!

Feuilletons - hrsg. v. Dieter Sudhoff - Verlag Das Arsenal, Berlin 2008 - 166 S., 16,80 Euro