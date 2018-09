Inhalt Seite 1 — Zutritt zum inneren Zirkel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Vorn auf der Bühne liegt der tote Komtur im Don Giovanni, halb links steht der Diener mit der Fackel, von hinten eilen Don Ottavio und Donna Anna heran. Sie hat einen, er zwei Sätze, das ist es auch schon. Trotzdem handelt es sich um eine Schlüsselszene, schließlich kann ein Könner hier in einer Minute vorzeichnen, mit wem man es zu tun bekommt. Vielleicht steckt in Don Ottavio doch mehr drin mehr als der übliche Feudal-Waschlappen, und Donna Anna ist zuvor nicht ganz unfreiwillig in Don Giovannis Fänge geraten.

Walter Felsenstein, gebürtiger Wiener und nach dem Krieg bis zu seinem Tod 1975 als Intendant verantwortlich für die Komische Oper Berlin, probt die Szene für seine Inszenierung von 1966 in einer Art Planquadrat. Jede Verschiebung wird berechnet, jeder Schritt genau bedacht, und noch heute spürt man die Strenge, mit der gearbeitet wurde. Felsenstein war vom Einstudieren besessen, und man musste schon so berühmt sein wie sein damaliger "Othello" (Felsenstein schrieb ihn so), Hanns Nocker, um sich gegen zwei Uhr in der Früh zu erlauben, "Chef, ich kann nicht mehr" zu sagen. Für Nocker hat Felsenstein gekämpft, denn als die Mauer gebaut wurde, wollte die SED den Westberliner nicht mehr als Ensemblemitglied zulassen. Aber der Chef hielt sie alle an "seinem" Haus, bis hin zum Pförtner; sie waren ein Haufen Verschworener.

Genau das war den Zuschauern, die im Sinne Felsensteins ja immer zu Beteiligten werden sollten, stets bewusst. Wer zu Felsensteins ging, nahm nicht einfach nur Platz, sondern erhielt Zutritt zu einem inneren Zirkel: Hier wurde die Wahrhaftigkeit (in Text und Musik) gesucht, und wenn die Wirklichkeit vollends quer dagegen stand, wie 1961, wurde die fortwährende Heuchelei in Offenbachs Ritter Blaubart eben als offene Komödie inszeniert, Anfang und Ende im Probenstadium: Das Problematische kam auf die Baustelle.

Sechs Inszenierungen und ein Opernfilm (Fidelio) sind für die aufwendig gemachte, aber auch ein wenig überkandidelte, mit Schmuckbändchen und überreichlich Faksimiles ausgestattete Felsenstein-DVD-Edition teilweise mühsam rekonstruiert worden. Teilweise wirken sie im Ergebnis noch absolut zu Herzen gehend (wie Janáčeks Schlaues Füchslein), teilweise erschließt sich nur dem wohlwollend blickenden Auge, welche Zöpfe Walter Felsensteins Musiktheater einmal abgeschnitten hatte (Die Hochzeit des Figaro) .

Wie filmisch Felsenstein in seinen Inszenierungen gedacht hat, der schon früh mit Schnitt und Gegenschnitt bei der Personenführung arbeitete, offenbart das Experiment Fidelio. Felsenstein zögert 1953 keine Sekunde, als man ihn um ein Drehbuch bittet, zusammen mit Hanns Eisler macht er sich an die Arbeit. Die beide gehen geradezu furchtlos vor, streichen rigoros (unter anderem Roccos Gold -Arie). Stattdessen fliegt Pizarro während der Ouvertüre auf dem Pferd durch die Landschaft. Das Ganze spielt – lange bevor sich die Bühne so etwas traute – nachvollziehbar vor dem Assoziationshintergrund eines KZs. Der im Kino nie richtig gezeigte Film hat gewiss seine Fehler. Kühner, expressiver und moderner jedoch ist der Regisseur Walter Felsenstein wohl nie gewesen.



Walter Felsenstein Edition(Fidelio, Das schlaue Füchslein, Don Giovanni, Othello, Hoffmanns Erzählungen, Ritter Blaubart, Die Hochzeit des Figaro; Regiemitschnitte, Interviews usw.), 13 DVDs, 298 €, Arthaus Musik

