Seit Stunden hat das Telefon im Büro des Bürgermeisters nicht gebimmelt, seit Stunden stellt er sich immer wieder vor das Fenster, blickt durch den Schneeregen hinüber zur Wurmbergschanze und fragt sich: Müssen wir das Skispringen vielleicht doch nicht absagen? Schon möglich, sagt Stefan Grote, dass das unvernünftig klinge, aber hier im Ferienort Braunlage werde er für den Winter mitverantwortlich gemacht. Schon eine feine Schicht Schnee, die auf den Hausdächern kleben bleibe, und die Schlaglöcher in den Straßen seien vergessen, genauso wie die Millionenschulden der Stadt. "Was waren die Menschen glücklich, als es schneite." Seit sich das Klima schneller wandelt als die Kleinstadt Braunlage, spricht Grote über den Winter im Imperfekt. Er ist 49, und er kann minutenlang aus seinem Fenster im Rathaus gucken, ohne dass sich sein Gesichtsausdruck verändert. Verlässt er freitagmittags sein Büro, dann wünscht er seiner Sekretärin ein schönes Wochenende, dreht sich auf dem Flur noch einmal um und ruft ihr zu: "Frau Weiß, vielleicht kommt sie noch, die weiße Pracht!" Mittelgebirge – nicht oben, nicht unten, da fängt das Problem an.

Neulich hat sich der SPD-Bürgermeister auf ProSieben einen Film angeschaut, der eine Prognose wagte. In Brandenburg werde es keiner mehr aushalten, unmenschliche Hitze. An den Meeresküsten würden alle ertrinken. In den Flusstälern: derselbe Horror. Nur im Harz, nur hier werde das Überleben noch möglich sein. "Das muss in unsere Werbung", sagte Grote zum Kurdirektor. Endlich ein Fernsehsender, der nicht die ausgeräumten Schaufenster aufgegebener Läden gefilmt hat.

Stefan Grote interessiert sich für viele Dinge, die es nicht mehr gibt: für Dinosaurier, die Deutsche Bundespost, sozialdemokratische Bundeskanzler und weiße Winter. Er hat seinen Wählern das Gefühl gegeben, dass man feststecken kann in einer besseren Vergangenheit, ohne zu verzweifeln. "Du hast ja auch ewig Glück", sagen Freunde zu ihm, aber Grote will das nicht gelten lassen. Glück, Zufall, nein, er glaubt an die unsichtbaren Zusammenhänge, an eine Kraft, von der die Menschen durchs Leben getragen werden. "Es ist bei mir sehr merkwürdig: Sobald ich einen Posten annehme, ist der sofort bedroht." Grote sagt das mit dem fröhlichen Erkenntniseifer eines Ethnologen, der sich langsam über einen unerforschten Stamm klar wird und begreift: Deutschland muss eine Gegend voller Menschen sein, die ständig vom Absturz reden, im entscheidenden Augenblick aber immer gerettet werden.

"Als Kohl zum Kanzler gewählt wurde, da fing ich bei der Bundespost an", sagt Grote. Das war 1983. Der junge Ingenieur liebte den fürsorglichen Staatsbetrieb und die klackenden Wählscheiben der froschgrünen Telefonapparate. Vor zehn Jahren lässt er sich freistellen, für die SPD wird er in den Niedersächsischen Landtag gewählt. Aber nach fünf Jahren wird sein Wahlkreis abgeschafft, der Harz. Für Grote kein Drama, denn damit wird er wieder Beamter der Telekom. Grote erfährt, dass die Telekom abnehmen müsse, von schlanken Strukturen ist die Rede. Er wird ein Fall für Vivento, die Auffanggesellschaft der Telekom, Tausende Mitarbeiter werden nicht mehr gebraucht. Vivento – "wie wenn tot", den Spruch hört er jetzt öfter. Grote bekommt weiter sein volles Gehalt, geht etwas langsamer durch die Straßen und sagt zu Nachbarn: "Übrigens, ich bin jetzt überflüssig."

Einen anderen Überflüssigen lernt Grote im verwaisten Fernmeldeamt in Göttingen kennen, das früher Grotes Amt war. Der andere Überflüssige sitzt an einem der letzten Schreibtische hinter einer Tür auf einem gespenstisch leeren Behördenflur, er sitzt da im Auftrag der Telekom, und er stellt sich als Arbeitsvermittler vor. Jobs für die Überflüssigen müsse er zusammenkratzen. Grote wird heimgeschickt mit der Anweisung, er möge sich bereithalten, zu Hause in seinem Bergdorf Hohegeiß, oberhalb von Braunlage, wo er ehrenamtlicher Dorfbürgermeister ist und seine Frau eine Pension führt, Haus Ingrid.

Er hat viel Zeit, um das Warten zu lernen. Endlich kann er sich um alles kümmern. Wirft der Sturm einen morschen Baum auf die Dorfstraße, alarmiert Grote die Bauarbeiter der Gemeinde. Eine ärgerliche Pfütze auf einem Wanderpfad, ein verbogenes Verkehrsschild – Grote entgeht nichts mehr. Mit seinem kleinen schwarzen Audi fährt er den ganzen Tag bergauf, bergab, er macht sich zum guten Gewissen der Republik Hohegeiß.

Ab und zu meldet sich der Arbeitsvermittler der Überflüssigen und bietet Grote an, als Schichtleiter in einem Callcenter anzufangen oder als Versicherungsverkäufer. Aber das wäre ein Abstieg, Grote lehnt höflich ab. Wochen verstreichen, ohne dass der andere Überflüssige wieder bei ihm anruft. Der lautlose Triumphzug eines Ausgemusterten hat begonnen, und die Telekom kann sich nicht wehren. Stefan Grote reduziert diese Firma wieder auf das, was sie früher einmal war – einen schnöden Telefonapparat, der manchmal nervt, aber meistens schweigt.