Mit der Romantik ist die Musik nicht mehr Beiwerk einer sprachlich übermittelten Botschaft, sondern sendet fortan ihre eigene, "tiefere" Botschaft aus. Rousseau war der Erste, der für diesen autonomen Ausdruck der Musik plädierte: Sie müsse "für sich selbst sprechen" dürfen - im Gegensatz zur trügerischen Rede bekunde sich in der Musik die Wahrheit selbst. Doch ist die Sache wirklich so einfach?

Nehmen wir das exquisiteste Beispiel für jene Macht der Musik, das Eintauchen des Subjekts in das exzessive Genießen der "Nacht der Welt" Richard Wagners Tristan und Isolde. Hier scheint die Musik selbst zu verkörpern, worauf Worte nur unzulänglich hinweisen können: wie das liebende Paar nämlich unaufhaltsam zur "höchsten Lust" ekstatischer Selbstauslöschung getrieben wird. Warum wird dieses Sichzubewegen auf den Abgrund der Auslöschung wieder und wieder von oftmals skurrilen Einbrüchen des Alltagslebens skandiert?

Der erste Versuch endet im 2. Aufzug durch Brangänes Schrei, den wohl gewaltsamsten Coitus interruptus der Kunstgeschichte. Im 3. Aufzug endlich sterben die Liebenden, aber nicht gemeinsam. Zunächst einmal stirbt nur Tristan, der in einem Akt hysterischer Überstürzung das "Licht" von Isoldes Kommen "hört" - dann wird Isoldes Tod durch einen (neuerlichen) Einbruch der schnöden Außenwelt aufgeschoben: Das zweite Schiff trifft ein, wodurch das gemächliche Tempo der Handlung auf geradezu komische Weise anzieht. In ein paar Minuten passiert mehr als bis dahin in der ganzen Oper (der Kampf, in dem Melot und Kurwenal sterben und so weiter).

Diese komischen Realitätseinbrüche sind nicht etwa dem dramaturgischen Unvermögen Wagners geschuldet: Gerade die Spannung zwischen einem von der Musik getragenen "offiziellen" ideologischen Projekt und seiner Unterminierung offenbart Wagners Größe. Nicht im leidenschaftlichen Sog der Selbstauslöschung, sondern in den lächerlichen narrativen Unfällen liegt die Wahrheit. Bei Wagner lügt die Musik selbst in einem ganz grundsätzlichen Sinne: Sie bildet eine Traumleinwand, die es uns ermöglicht, die Misere des Alltags zu ertragen. Ganz gegen Wagners Rat sollte man seiner Musik also keinesfalls mit geschlossenen Augen lauschen, sondern die Augen weit offen halten.

Aus dem Englischen von Bettina Engels