Selbst Fünfsternehotels sind manchem noch nicht elitär genug: Zu viele Menschen, zu viel Lärm, zu viele Kompromisse. Betuchte buchen deshalb gern exklusive Privathäuser. Zum Beispiel bei Richard Branson oder Ivan Sellers. Der eine gehört zu Englands Superreichen und lässt sozusagen als Hobby luxuriöse Urlaubsdomizile bauen – und anschließend dann vermieten; der andere vermittelt unter dem Firmennamen Indigo Lodges private Anwesen an Urlauber, die nicht auf den Preis schauen müssen. Beide Geschäftsmodelle florieren offensichtlich. Manche so gut, dass man kaum Platz bekommt trotz Wochenpreisen von 10.000 bis zu 150.000 Euro. Dafür trübt dann aber garantiert kein Tischnachbar mit Baumwollfeinripp und Badeschlappen die Erholung.

Die jüngste Preziose Richard Bransons kleiner Sammlung feiner Residenzen ist eine Lodge im Schweizer Wintersportort Verbier: neun Suiten mit Platz für maximal 18 Erwachsene und sechs Kinder, dazu Heimkino, Weinkeller und ein Spa samt zehn Meter langem Innenpool. Vor der Haustür beginnt die Skiabfahrt, neun Servicemitarbeiter kümmern sich um die Gäste. Pro Woche kostet die Lodge ab 47.000 Euro, immerhin ist das Essen inklusive. Im Winter gibt es das Vergnügen nur komplett, im Sommer wird auch zimmerweise vermietet. Auskunft: Tel. 06102/501450, www.virgin.com/limitededition

Mehr als 500 Quadratmeter Wohnfläche besitzt das Appartement Vistalago in St. Moritz in unmittelbarer Nachbarschaft zu Badrutts Palace Hotel. Man wohnt in einer Art Penthouse in einem Interieur mit Anleihen aus den sechziger Jahren – sehr klar und geradlinig, kühl und elegant. Der Koch- und Essbereich ist offen, zu den Mahlzeiten, von einem Privatkoch zubereitet und vom Butler serviert, setzt man sich an einen wuchtigen balinesischen Tisch. Dies alles muss einem dann aber auch 55000 Euro pro Woche wert sein. Auskunft: Tel. 040/43213616, www.indigolodges.de

Chalet Titania – der Name mag großspurig klingen, tatsächlich ist er eher eine Untertreibung. Das Feriendomizil im französischen Megève, geeignet für ganz große Familien oder nicht ganz so große Firmenausflüge, umfasst knapp 2000 Quadratmeter Wohnfläche, elf Schlafzimmer, eine Privatdisco, einen Konferenzraum und einen Spa-Bereich mit Innen- und Außenpool samt Unterwassermusik und Gegenstromanlage. Zum Fitnessbereich gehört eine Kletterwand über vier Etagen. Kino und Sauna sind da schon fast selbstverständlich. Und Skifahren kann man auch noch. Um zur Piste zu kommen, stehen auf Wunsch auch Allradfahrzeuge zur Verfügung. Für rund 100000 Euro ist man eine Woche lang Hausherr. Butler und Privatkoch stehen bereit. Auskunft: Tel. 040/43213616, www.indigolodges.de

Einen Turm zu besitzen war der Wunsch eines wohlhabenden Südtiroler Obsthändlers. Nun hat er einen. Keinen alten, sondern einen neu gebauten in Latsch-St. Martin, hoch oben im Vinschgau, der nun mit mittelalterlicher Askese auch gar nichts zu tun hat. Doch stilgerecht über eine Zugbrücke erreicht man das vier Etagen hohe Refugium mit 500 Quadratmetern Wohnfläche: klassisch elegante Wohn- und Schlafräume, Büro, Wintergarten. Pool und Sauna würden auch für ein kleineres Hotel genügen – das Becken ist 18 Meter lang und vier Meter breit. Koch, Masseur und Musiker kommen auf Wunsch ins Haus. 500 Euro pro Tag muss man fürs Turmleben kalkulieren. Auskunft: Tel. 0039-335/8185510, www.turm-chalet.com

Romantische Almhütten gibt es viele. Aber die UrHütta mitten im Skigebiet von Sölden im Ötztal wurde mit Feingefühl äußerlich belassen und innen neu ausgebaut. Eine Kachelofenstube und viel Holz versprechen gemütliche Winterabende. Keine 100 Meter entfernt liegt die für ihre gute Küche bekannte Skihütte des Besitzers. Besonders empfehlenswert ist die UrHütta, die man mit Lift und Snowmobil erreicht, dank ihrer sonnigen Lage zur Frühjahrszeit. Pro Woche zahlt man ab 2187 Euro für maximal sechs Personen. Perfekt ist sie allerdings für den Urlaub zu zweit, mit der größeren Familie wird es etwas eng. Auskunft: Tel. 0043-5254/5010, www.riml.com/naturhuetta.php .